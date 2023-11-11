Сотни одесситов остались до вечера без воды — адреса
Сегодня, 11 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- 5-й переулок Кандинского — все дома
- Люстдорфская дорога, 97-99 — все дома
- Улица Планетная, 1-102 — все дома
- Улица Ивана и Юрия Лип — все дома
- Улица Ген. Петрова — все дома
- Переулок Анатра — все дома
- Улица Ицхака Рабина — все дома
Предварительно воды не будет до 17:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.
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