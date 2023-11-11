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Сотни одесситов остались до вечера без воды — адреса

11 ноября 2023 13:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сотни одесситов остались до вечера без воды — адреса
Вода капает из крана. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 ноября, несколько сотен одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • 5-й переулок Кандинского — все дома
  • Люстдорфская дорога, 97-99 — все дома
  • Улица Планетная, 1-102 — все дома
  • Улица Ивана и Юрия Лип — все дома
  • Улица Ген. Петрова — все дома
  • Переулок Анатра — все дома
  • Улица Ицхака Рабина — все дома

Предварительно воды не будет до 17:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.

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