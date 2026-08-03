Отключение электричества в Одессе 3 августа: график и районы

Специалисты проводят обследование сетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Энергетики Одесской области продолжают ремонтировать и обновлять электросети, чтобы обеспечить их стабильную работу. Часть работ приходится проводить в срочном порядке, из-за чего потребители могут временно оставаться без электроэнергии. Очередное отключение электроэнергии запланировано в Одессе на 3 августа. Оно затронет сразу несколько районов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Где не будет света

В понедельник, 3 августа, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить неотложный ремонт оборудования. Работы продлятся с 08:00. В это время электроэнергию частично отключат в Киевском, Приморском и Пересыпском районах Одессы.

Кроме того, в течение дня в Хаджибейском районе возможны кратковременные перебои в электроснабжении.

Продолжительность работ

Восстановить электроснабжение обещают в 19:00. Однако энергетики предупреждают, что график может измениться. Если во время проведения работ объявят воздушную тревогу, сроки их завершения могут продлиться.

Читайте также:

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Цена на электроэнергию

В настоящее время одесские бытовые потребители платят фиксированную ставку — 4,32 грн за кВт·ч. Эта цена действует для большинства частных домов и квартир. Граждане с двухтарифными счетчиками существенно экономят в ночное время:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.

Также Новини.LIVE писали, что в августе жители Одессы и в дальнейшем будут оплачивать природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей останется неизменной.