Сразу несколько районов в Одессе остались без света

Специалисты проводят обследование сетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Энергетики Одесской области продолжают ремонтировать и обновлять электросети, чтобы обеспечить их стабильную работу. Часть работ приходится проводить в срочном порядке, из-за чего потребители могут временно оставаться без электроэнергии. Очередное отключение электроэнергии запланировано в Одессе на 3 августа. Оно затронет сразу несколько районов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Где не будет света

В понедельник, 3 августа, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить неотложный ремонт оборудования. Работы продлятся с 08:00. В это время электроэнергию частично отключат в Киевском, Приморском и Пересыпском районах Одессы.

Кроме того, в течение дня в Хаджибейском районе возможны кратковременные перебои в электроснабжении.

Продолжительность работ

Восстановить электроснабжение обещают в 19:00. Однако энергетики предупреждают, что график может измениться. Если во время проведения работ объявят воздушную тревогу, сроки их завершения могут продлиться.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Цена на электроэнергию

В настоящее время одесские бытовые потребители платят фиксированную ставку — 4,32 грн за кВт·ч. Эта цена действует для большинства частных домов и квартир. Граждане с двухтарифными счетчиками существенно экономят в ночное время:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.

Также Новини.LIVE писали, что в августе жители Одессы и в дальнейшем будут оплачивать природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей останется неизменной.