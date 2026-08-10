Стало известно состояние пострадавших одесситов после обстрела РФ

Машины скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

После российского нападения на Одессу в ночь на 9 августа 12 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших остаются в больнице. Большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колоденко.

Пострадавшие в больнице

После атаки медики оказали помощь 12 людям. По состоянию на утро 10 августа в больнице остаются четверо пострадавших. Остальным людям оказали необходимую помощь амбулаторно, после чего они вернулись домой.

"На сегодняшнее утро ещё четыре человека остаются в больнице. Это осколочные ранения. Почти у всех были осколочные ранения, у кого-то они легкой степени тяжести, и им оказали амбулаторную помощь, сейчас они находятся дома", — сказала Елена Колоденко.

Елена Колоденко о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Среди пациентов, которые остаются под наблюдением медиков, есть люди с ранениями средней степени тяжести. Также один человек получил акубаротравму.

Пациент в наиболее тяжелом состоянии

Самым тяжелым пациентом является мужчина 1965 года рождения. Он находится под наблюдением врачей и получает все необходимое лечение.

"Почти все пострадавшие получили осколочные травмы головы, шеи, верхних или нижних конечностей. Самый тяжелый — это мужчина 1965 года рождения. Его состояние на сегодняшний день стабильное. Он получает все необходимое лечение в полном объеме. Его состояние на сегодняшний день улучшается", — отметила Колоденко.

Раненые гости города

Среди пострадавших были не только жители Одессы. В частности, после атаки медицинскую помощь получали гости города из Киева. В то же время в одесских больницах находятся люди, получившие ранения во время российских атак в других районах области.

"Не все местные. Были гости нашего города из Киева", — сказала Елена Колоденко.

В больнице также находится женщина из Днепра. Она получила ранения в результате российского обстрела на территории Одесской области, а не непосредственно в Одессе.

"Женщина из Днепра находится в тяжелом состоянии в нашей больнице. Ее состояние стабильное, на сегодняшний день наблюдается улучшение", — отметила Колоденко.

Что известно об атаке

Россия атаковала Одесскую область в ночь на 9 августа несколькими десятками ракет и беспилотников. Наибольшие последствия зафиксировали в Одессе. В двух районах города повреждены и частично разрушены жилые дома, также пострадали автомобили. В одном из районов загорелся четырехэтажный жилой дом. Площадь пожара достигла около 1000 квадратных метров. Огонь также охватил автомобили возле дома. По другому адресу загорелись два частных дома.

Все пожары спасатели ликвидировали. На местах работали подразделения ГСЧС, медики, психологи и коммунальные службы. В результате атаки в общей сложности пострадали 14 человек.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 10 августа временно не курсируют трамваи и троллейбусы. Причиной стали последствия российского удара по городу в ночь на 9 августа. Чтобы обеспечить сообщение между районами, часть маршрутов электротранспорта заменили автобусами. Горожанам также доступны социальные автобусы и маршрутки, курсирующие по схемам трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Чёрном море обострилась ситуация вокруг украинского судоходства. Россия усилила атаки на морские маршруты и суда, а работа морского коридора на данный момент фактически приостановлена. В то же время украинские силы ищут способы снизить угрозу для судоходства и ослабить возможности России в регионе.