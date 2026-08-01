Тарифы на коммунальные услуги в Одессе в августе 2026 года

Стоимость коммуналки в Одессе в августе: тарифы для горожан
В августе 2026 года большинство тарифов на коммунальные услуги для жителей Одессы останутся без изменений. Стоимость электроэнергии, газа, воды и вывоза мусора пока пересматривать не планируют. В то же время жителям города стоит учесть несколько важных расходов, в частности на парковку, а также возможное будущее повышение тарифов на воду.
Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены на основные коммунальные услуги и выяснили, сколько одесситам придется платить в августе.
Вывоз мусора
В августе цена на вывоз бытовых отходов для одесситов не изменится. В то же время тариф зависит от компании, обслуживающей конкретный дом или район. Для жителей многоэтажек ежемесячная плата с одного человека составляет:
- "Эко-Ренессанс" (Пересыпской район) — 35,49 грн;
- "ТВ-Серрус" (Приморский район) — около 34,80 грн;
- "Одескоммунтранс" (Хаджибейский район) — примерно 34,13 грн;
- "Клиар-Сити" (Киевский район) — около 33,99 грн.
Для частного сектора суммы выше. Это связано с особенностями сбора отходов — технике приходится заезжать к отдельным домам, а на узких улицах маршрут занимает больше времени и требует дополнительных затрат. Владельцы частных домов платят:
- "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;
- "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;
- "Одескомтранс" — 58,89 грн;
- "Клиар-Сити" — 58,68 грн.
Решений о повышении этих тарифов в конце июня городские власти не принимали.
Электроэнергия в августе
Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут платить в два раза меньше за электроэнергию, потребленную ночью. Тариф в зависимости от времени суток:
- с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
- с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.
Чтобы пользоваться ночным тарифом, необходимо установить двухзонный счетчик и оформить его в соответствии с установленной процедурой. Перенос работы стиральной машины, бойлера или другой мощной техники на ночные часы может уменьшить сумму в счете.
Стоимость газа
Цена газа для бытовых потребителей в августе также остается неизменной. На нее распространяется действие моратория на повышение тарифов. В настоящее время одесситы платят:
- за газ от "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр;
- распределение газа "Одессагазом" — 1,308 грн за кубометр.
Для предприятий тарифы значительно выше. В частности, за распределение газа бизнес платит более 500 грн за тысячу кубометров.
Тариф на воду
В августе одесситы продолжат оплачивать воду по действующим тарифам. Стоимость кубометра воды вместе со сточными водами составляет около 35,16 грн. Отдельно оплачивается ежемесячная абонентская плата — 94,38 грн.
В то же время в будущем тариф может существенно вырасти. "Инфоксводоканал" уже подготовил расчеты новой стоимости услуг. Предприятие объясняет необходимость пересмотра тарифа подорожанием электроэнергии, топлива и материалов. Предлагаемые расценки составляют:
- водоснабжение — 50,96 грн за кубометр;
- водоотведение — 42,69 грн за кубометр;
- итого — 93,66 грн за кубометр с НДС.
Впрочем, это пока лишь расчеты. Они не означают автоматического повышения цены для населения.
Парковка в Одессе
В центре Одессы стоимость часа парковки на стандартных муниципальных площадках остается на уровне 30 грн. Платить за стоянку нужно ежедневно с 09:00 до 18:00. Для тех, кто регулярно пользуется парковками, предусмотрены абонементы. Месячный абонемент стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн.
На площадках КП "Одестранспарксервис" оплатить парковку можно только безналичным способом. Если водитель не оплатил стоянку, а автомобиль находится на площадке более 10 минут, ему грозит штраф в размере 600 грн.
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