Стоимость коммунальных услуг в Одессе: в июле тарифы выросли

Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В середине лета 2026 года жизнеобеспечение Одессы будет проходить в условиях относительной стабильности, однако за некоторые услуги горожанам придётся платить значительно больше. В то время как основная часть коммунальных платежей остается на прежнем уровне, в городе вводятся летние правила для автовладельцев у моря, а перевозчики уже установили новые цены на проезд.

Журналисты Новини.LIVE подробно разобрались, какие суммы появятся в июльских квитанциях одесситов.

Вывоз мусора

В июле тарифы на очистку города от бытовых отходов пересматриваться не будут. В то же время расценки профильных компаний уже давно превысили отметку в тридцать гривен за каждого прописанного жителя. Итоговая сумма в платежке определяется исключительно организацией, закрепленной за конкретным местоположением.

Тарифы для многоэтажных домов (с человека в месяц):

"Эко-Ренессанс" (Пересыпский район) — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" (Приморский район) — около 34,80 грн;

"Одескомтранс" (Хаджибейский район) — примерно 34,13 грн;

"Клиар-Сити" (Киевский район) — около 33,99 грн.

Жители частных домов платят больше из-за более сложной логистики сбора отходов (необходимость подъезда к каждому двору, узкие улицы и дополнительные расходы на топливо):

"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомтранс" — 58,89 грн;

"Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Никаких распоряжений об удорожании этой услуги в конце июня городские власти не принимали.

Плата за электроэнергию

Текущая стоимость электроэнергии для бытового сектора зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка является единой для большинства горожан. Снизить финансовую нагрузку помогает переход на дифференцированный учет, который позволяет вдвое дешевле использовать энергоемкую технику ночью:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Для активации такого тарифа необходимо установить соответствующий прибор учета и согласовать процедуру с местной компанией распределительных сетей. Ночной запуск стиральных машин или бойлеров дает реальную возможность сэкономить несколько сотен гривен.

Стоимость газа

Тарификация «голубого топлива» для населения Одессы в июле подпадает под действие моратория, поэтому цены остаются неизменными:

Стоимость газа (поставщик "Нафтогаз") — 7,96 грн за кубометр.

Доставка газа (компания "Одессагаз") — 1,308 грн за кубометр.

В коммерческой сфере ситуация значительно сложнее: за распределение ресурса предприятия вынуждены платить более 500 гривен за тысячу кубов, что свидетельствует о существенном долгосрочном увеличении расходов для бизнеса.

Тарифы на воду

За июльское водоснабжение одесситы будут платить по старым расценкам, утвержденным еще четыре года назад. Общая стоимость кубометра воды вместе со сточными водами составляет около 35,16 грн, а ежемесячный фиксированный платеж за обслуживание сетей равен 94,38 грн. Предприятия при этом рассчитываются по значительно более высокому коммерческому тарифу.

Несмотря на текущую стабильность, "Инфоксводоканал" уже подготовил расчеты нового тарифа для населения. В связи с подорожанием топлива, материалов и электроэнергии предлагается повысить цену почти в 2,7 раза. В случае утверждения расчетов кубический метр будет стоить:

Водоснабжение — 50,96 грн;

Водоотведение — 42,69 грн;

Общая стоимость — 93,66 грн за кубометр с НДС.

Услуги парковки

Оставить автомобиль на стандартных муниципальных парковках в центральных районах Одессы стоит, как и раньше, 30 гривен в час. Эти правила и расценки действуют ежедневно с девяти утра до шести вечера. Автомобилисты также могут приобрести долгосрочные абонементы — месячный вариант стоит 2 500 гривен, а годовой обойдется в 22 800 гривен. Оплата на всех площадках КП "Одестранспарксервис" осуществляется исключительно в безналичной форме. Если водитель игнорирует оплату и автомобиль стоит бесплатно более 10 минут, инспекторы выпишут штраф в размере 600 гривен.

В то же время на побережье Одессы вводятся отдельные летние правила стоянки. Специальный повышенный тариф в размере 60 гривен в час будет действовать на прибрежных площадках, в частности возле пляжей "Ланжерон", "Дельфин" и вдоль Фонтанской дороги. Платный режим у моря будет действовать по удлиненному графику — с 08:00 до 23:00. Для водителей, планирующих регулярно посещать пляжные зоны, введен отдельный прибрежный абонемент на месяц стоимостью 10 000 гривен. Право на бесплатную парковку на выделенных местах сохраняется за участниками боевых действий, водителями с инвалидностью, ликвидаторами ЧАЭС и представителями дипломатических миссий.

Проезд в транспорте

В июле цены на поездки в городском электротранспорте Одессы пока остаются на прежнем уровне. Проезд в трамваях и троллейбусах стоит 15 гривен. А вот за одну поездку в городском маршрутке пассажиры стали платить 25 гривен. Их стоимость повысилась с 27 июня.

Отдельные социальные автобусные маршруты работают полностью бесплатно. Между тем на пригородных маршрутах Одесской области цены уже подскочили в среднем на 30%. Пассажиры, которые едут из Черноморска в Одессу (маршрут №25), теперь тратят 65 гривен, билет из Белгород-Днестровского подорожал до 200 гривен, а поездка на юг области в город Рени теперь стоит 780 гривен.

Что в итоге

В июле большинство коммунальных тарифов для одесситов остаются неизменными. Без изменений пока что остаются тарифы на электроэнергию, газ, вывоз мусора и городской электротранспорт. В то же время горожанам стоит следить за возможным пересмотром стоимости водоснабжения, ведь именно эта услуга может в ближайшее время ощутимо подорожать.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе и области сегодня, 30 июня, введут почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в вечернее время из-за резкого роста потребления электроэнергии в связи с жарой.

Также Новини.LIVE писали, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры, а стоимость зависит и от района, и от типа жилья. Дома, как и раньше, остаются самым дорогим вариантом для арендаторов.