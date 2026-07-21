Стоимость проезда в Одессе в августе: новый тариф для горожан

Троллейбус на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В августе 2026 года цены на проезд в общественном транспорте Одессы остаются такими же, как и после последнего пересмотра тарифов. Наибольшие изменения коснулись маршрутных такси, где стоимость поездки выросла ещё в конце июня. В то же время на ряде пригородных и междугородных маршрутов Одесской области перевозки также подорожали.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какие тарифы действуют в Одессе

По состоянию на август жители города пользуются общественным транспортом по следующим ценам:

трамвай — 15 гривен;

троллейбус — 15 гривен;

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатно.

Сколько стоит проезд в маршрутках

После длительных обсуждений стоимость проезда в городских маршрутках повысили до 25 гривен. Новый тариф вступил в силу с 27 июня 2026 года. Перед принятием решения перевозчики заявляли, что действующая цена не покрывает расходы на работу транспорта. По их расчётам, экономически обоснованный тариф должен составлять от 32 до 45 гривен. Однако профильная депутатская комиссия Одесского городского совета поддержала компромиссный вариант — 25 гривен за одну поездку.

Где в области проезд уже подорожал

Изменения произошли не только в Одессе. С 10 апреля в Одесской области обновили тарифы на внутриобластные автобусные перевозки. В среднем стоимость билетов выросла примерно на 30%, в частности в Измаильском районе.

Выросли и цены на отдельных пригородных маршрутах. Так, на маршруте №25 между Черноморском и Одессой билет подорожал с 50 до 65 гривен. На маршруте № 20 Черноморск — Великодолинское проезд теперь стоит 30 гривен.

Более ощутимо изменились тарифы на юге области. Поездка на автобусе Рени — Одесса подорожала с 600 до 780 гривен, Рени — Измаил — с 150 до 200 гривен, а из Белгорода-Днестровского в Одессу — с 160 до 200 гривен.

Перевозчики объясняют повышение увеличением расходов на топливо, техническое обслуживание автобусов и запчасти и не исключают возможности нового пересмотра цен в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. «Инфоксводоканал» уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.

Также Новини.LIVE писали, что в следующем месяце для жителей Одессы и области стоимость электроэнергии осталась без изменений. Слухи о возможном пересмотре тарифов пока не подтвердились, поэтому бытовые потребители по-прежнему платят по действующей цене. В то же время часть расходов можно сократить, если пользоваться двухзонным счетчиком.