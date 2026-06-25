Тарифы на проезд в Одессе и области в июле 2026 года

Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В июле 2026 года стоимость проезда в Одессе останется без изменений. В то же время на части пригородных и междугородных маршрутов Одесской области пассажиры уже платят больше. Перевозчики объясняют повышение ростом расходов на топливо, ремонт транспорта и запчасти. Также в городе продолжаются обсуждения по поводу пересмотра тарифов на маршрутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сколько стоит проезд в Одессе

В настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы:

трамвай и троллейбус — 15 гривен;

большинство городских маршруток — 20 гривен;

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Маршрутки могут подорожать

Вопрос о повышении тарифа вновь вернулся в повестку дня. Профильная депутатская комиссия Одесского городского совета поддержала стоимость проезда на уровне 25 гривен. Теперь это решение могут вынести на рассмотрение депутатов или утвердить отдельным распоряжением.

По данным городских властей, перевозчики настаивали на значительно более высоком тарифе, считая экономически обоснованной цену от 32 до 45 гривен за поездку. В то же время в мэрии подчеркивают, что возможное повышение должно сопровождаться обновлением автобусов и появлением большего количества транспорта, приспособленного для людей с инвалидностью.

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В ходе обсуждения также было обращено внимание на то, что часть перевозчиков до сих пор не выполнила предыдущие обязательства по обновлению подвижного состава. Именно поэтому депутаты настаивают на том, чтобы изменение тарифа сопровождалось реальным улучшением качества перевозок.

Где уже выросли цены в Одесской области

С 10 апреля в Одесской области повысили тарифы на внутриобластные пассажирские перевозки. В среднем стоимость проезда увеличилась на 30%. Новые расценки, в частности, ввели в Измаильском районе. Подорожал и проезд на маршрутах между Черноморском и Одессой. На маршруте №25 стоимость билета выросла с 50 до 65 гривен, а на маршруте №20 Черноморск — Великодолинское теперь нужно заплатить 30 гривен.

На юге области повышение оказалось ещё более ощутимым. Поездка по маршруту Рени — Одесса подорожала с 600 до 780 гривен, Рени — Измаил — с 150 до 200 гривен, а по маршруту Белгород-Днестровский — Одесса — с 160 до 200 гривен. Из-за роста расходов перевозчики не исключают дальнейшего пересмотра тарифов и на других направлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не пересматривались с 2022 года. Стоимость услуг для населения пока остается неизменной. В то же время "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект новых тарифов, которые могут существенно вырасти в будущем.

Также Новини.LIVE писали, что в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твердых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с человека.