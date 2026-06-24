Стоимость воды в Одессе: тарифы, которые будут действовать в июле

Из крана течет вода. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не пересматривались с 2022 года. Стоимость услуг для населения пока остается неизменной. В то же время «Инфоксводоканал» уже обнародовал проект новых тарифов, которые могут существенно вырасти в будущем.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Тарифы для населения

В июле тариф на централизованное водоснабжение для населения составит 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. С учетом налога одесситы платят около 17,92 грн за кубометр воды и 17,24 грн за канализацию. Общая стоимость двух услуг составляет примерно 35,16 грн за кубометр.

Отдельно начисляется плата за абонентское обслуживание. Для потребителей, пользующихся водоснабжением и водоотведением, она составляет 94,38 грн в месяц. Если подключена только одна услуга, абонплата составляет 47,19 грн.

Для бизнеса

Для предприятий и других коммерческих потребителей действуют более высокие тарифы. Водоснабжение стоит 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — 24,03 грн. После начисления НДС общая стоимость воды и канализации для бизнеса составляет около 65,55 грн за кубометр.

Для предприятий, имеющих лицензию в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены отдельные расценки. Для них вода стоит 13,18 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — 7,82 грн.

Возможное подорожание

Недавно «Инфоксводоканал» опубликовал проект новых тарифов для населения. Документ предусматривает повышение стоимости водоснабжения до 50,96 грн за кубометр, а водоотведения — до 42,69 грн. В случае утверждения новых расценок общая стоимость услуг может вырасти до 93,66 грн за кубометр с НДС. Для сравнения: сейчас одесситы платят около 35,16 грн.

В предприятии объясняют необходимость пересмотра тарифов ростом расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, ремонт сетей и оплату труда сотрудников. Действующие тарифы, по словам представителей компании, уже не покрывают фактические расходы водоканала.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.