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Света в Одесской области становится больше — энергетики дали графики отключений на завтра

26 июля 2024 22:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключений света в Одесской области завтра, 27 июля - ДТЭК
Энергетики дали графики отзывов на завтра, 27 июля. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области в субботу, 27 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии с 17:00 до 23:00. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 27 июля, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 27 июля, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.

Отключение света Одесса 27 июля, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 27 июля, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 27 июля, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 27 июля, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Мы писали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

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