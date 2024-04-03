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Света в Одессе не будет до вечера — где именно

3 апреля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Света в Одессе не будет до вечера — где именно
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 3 апреля, часть жителей Одессы осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от прогресса ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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  • Фонтанская дорога, 6;
  • Богдана Хмельницкого, 3;
  • Мясоедовская, 11, 17, 21, 23, 25.

Южный РЭС:

  • Академика Королева, 69/2, 71/1, 75, 75/2, 75/1.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Льготы на коммунальные услуги

Напомним, что государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно верно оформить.

Ранее мы писали, что власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы сообщали, что в текущем году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий для сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, точно потеряющих помощь на оплату коммунальных услуг.

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