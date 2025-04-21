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Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

21 апреля 2025 20:17
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Переговоры США и России: какова роль Украины
Американский президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

В Вашингтоне и Кремле снова заговорили о новом витке переговоров. Впрочем, нынешняя риторика, несмотря на громкие заявления, скорее напоминает информационный дым без конкретных шагов. Украина в этих процессах все чаще оказывается в стороне  и это сигнал не только тревожный, но и стратегически опасный. Что же принесут вопиющие 100 дней Трампа?

Журналисты Новини.LIVE спросили у политолога Людмилы Покровщук.

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Тень Уиткоффа

Ключевую роль в информационной части переговорного трека сейчас играет советник Трампа  Уиткофф. Его заявления после серии встреч с Путиным вызывают беспокойство среди украинских аналитиков и партнеров. Ведь, судя по риторике, акценты в переговорах смещаются с безопасности в Европе на восстановление двусторонних отношений США и РФ. И что важно  происходит это путем исключения Украины из переговорного процесса.

"Уиткофф заявил, что переговоры, которые у него были в третий раз с Путиным, нашли какой-то свет в конце тоннеля. Но он также сказал, что именно этот свет будет продвигать больше сближения России и Соединенных Штатов", говорит политолог Людмила Покровщук.

політологиня Людмила Покровщук про політику Трампа
Политолог Людмила Покровщук о тени Викоффа, Фото: Новини.LIVE

Такие слова, даже в дипломатическом контексте, свидетельствуют о попытке создать "оптимистическую картинку" налаживания контактов. Но за этим оптимизмом может скрываться опасное стремление обменять принципы на быстрый результат. В конце концов, это именно то, чего добивается Кремль — возвращение в игру без санкций, ограничений и публичного осуждения.

Российская стратегия

Москва продолжает двигаться в сторону реализации своего давнего сценария вывести Украину из переговорного процесса. Кремль хочет говорить напрямую с Соединенными Штатами, и только с ними. Никакой многосторонности и участия Киева. В этом вся суть российской стратегии: поставить "украинский вопрос" на стол как предмет торга, а не как полноценного участника переговоров.

"Россия хочет отдельный трек вести с Америкой, не привлекая Украину, не привлекая Европу, а напрямую говорить с США. Наш вопрос для них это приманка. Они используют его, чтобы решать глобальные проблемы",  отметила эксперт.

політологиня Людмила Покровщук про російські стратегії
Эксперт Людмила Покровщук о российских стратегиях. Фото: Новини.LIVE

И действительно, под видом "поиска мира" Москва хочет решить стратегические задачи. Выход из экономической изоляции, стабилизация внутренней ситуации и возвращение в глобальную политику  вот что стоит за этой активностью. При этом украинская безопасность превращается в инструмент не цель.

"За три года проблем у России накопилось немало. Она теряет рынки Азии, в частности из-за усиления позиций Казахстана, Азербайджана, Китая. Теряет рынки в Африке, Латинской Америке. Европу вообще потеряла. А это большие средства",  говорит политолог.

політологиня Людмила Покровщук про плани Росії
Эксперт Людмила Покровщук о проблемах России. Фото: Новини.LIVE

Такие потери являются стратегическим ударом по амбициям Кремля. Они создают экономическое давление, которое Путин пытается компенсировать политическими "победами" на международной арене. Именно этим объясняется активизация переговоров с США  даже в кулуарном формате.

Путин и "большая трансформация"

Президент РФ не скрывает, что видит нынешнюю ситуацию как момент для глобального переформатирования. И война против Украины — это, по его мнению, не отдельное событие, а инструмент большой геополитической игры. Такие заявления звучали ранее, и снова возвращаются в риторику российских властей.

"Россия хорошо понимает, что сейчас продолжается геополитическая турбулентность. Соединенные Штаты сходят с арены глобального гегемона того политического мира, которым они были после 1991 года", говорит политолог Людмила Покровщук.

політологиня про трансформації Росії
Политолог Людмила Покровщук о "больших трансформациях" России. Фото: Новини.LIVE

В этом нарративе РФ пытается позиционировать себя как возвращающуюся силу. Она претендует не просто на роль участника, а на право диктовать правила игры. И чем слабее кажутся США, тем больше пространства для маневра появляется у Кремля.

Капкан для Трампа

По оценкам специалистов, Россия давно готовила эту ловушку. И сегодня она замыкается особенно если Белый дом позволит себе выйти на договоренности с Путиным без учета украинской стороны. К тому же в самом американском политикуме сейчас идет серьезная борьба за влияние на будущий курс.

"Мы постоянно предупреждали, что нельзя вести переговоры один на один с Россией, как это делают США, без Украины и Европы. Потому что это затягивает процесс и дает России возможность манипулировать им", отметила политолог.

політологиня Людмила Покровщук про капкан для Трампа
Эксперт Людмила Покровщук о капкане для Трампа. Фото: Новини.LIVE

Эти предостережения до сих пор остаются актуальными. Известно, что в окружении Трампа существует противостояние между двумя подходами: условным "лагерем Уиткоффа" и теми, кто призывает не терять трезвость.

"Рубио госсекретарь, Келлог спецпредставитель по вопросам Украины. Они, по нашим данным, рекомендуют Трампу не идти на переговорный трек, предложенный Уиткоффом",  говорит политолог.

політологиня про політику Америки
Политолог Людмила Покровщук о политике США. Фото: Новини.LIVE

Однако уверенно сказать, чью позицию выберет Трамп, пока невозможно. Он мыслит в категориях простых решений, и именно это может сделать ситуацию еще опаснее.

"Он же человек простых решений. Он это всегда подчеркивает: не люблю длинные решения, люблю простые. И вот приближаются 100 дней его президентства. Будет большая пресс-конференция, надо будет что-то говорить",  объясняет эксперт.

політологиня Людмила Покровщук про 100 днів каденції Трампа
Эксперт Людмила Покровщук о Дональде Трампе. Фото: Новини.LIVE

На кону не просто его имидж, но и восприятие Америки как надежного игрока. В случае провала переговоров без результата вину могут переложить на Украину.

Свалить провал на Украину

Такой сценарий, к сожалению, реалистичен. Власти США избегают признания собственных ошибок, а значит в случае фиаско с Путиным удобнее будет обвинить "неуступчивую" Украину. Это позволит сохранить лицо перед международными партнерами и электоратом.

"Может так случиться, что США, зайдя в тупик, не признают этого. Они скажут, что Украина не выполнила договоренностей, что не удалось урегулировать вопрос. Это проще, чем признать, что переговоры с Путиным провалились",  говорит политолог.

політологиня Людмила Покровщук про вірогідність підстави України
Политолог Людмила Покровщук о тупике для США. Фото: Новини.LIVE

Для Украины это означает риск потери субъектности и ухудшение позиций на международном уровне. И Трамп это прекрасно понимает: проваленный трек с Путиным ударит не только по нему, но и по доверию к США как к глобальному партнеру.

Ранее мы писали, что Трамп предположил, когда Украина и Россия заключат мир. А также, о том, что США хотят признать Крым российским.

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