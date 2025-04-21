Переговоры США и России: какова роль Украины

Американский президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

В Вашингтоне и Кремле снова заговорили о новом витке переговоров. Впрочем, нынешняя риторика, несмотря на громкие заявления, скорее напоминает информационный дым без конкретных шагов. Украина в этих процессах все чаще оказывается в стороне — и это сигнал не только тревожный, но и стратегически опасный. Что же принесут вопиющие 100 дней Трампа?

Журналисты Новини.LIVE спросили у политолога Людмилы Покровщук.

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Тень Уиткоффа

Ключевую роль в информационной части переговорного трека сейчас играет советник Трампа — Уиткофф. Его заявления после серии встреч с Путиным вызывают беспокойство среди украинских аналитиков и партнеров. Ведь, судя по риторике, акценты в переговорах смещаются с безопасности в Европе на восстановление двусторонних отношений США и РФ. И что важно — происходит это путем исключения Украины из переговорного процесса.

"Уиткофф заявил, что переговоры, которые у него были в третий раз с Путиным, нашли какой-то свет в конце тоннеля. Но он также сказал, что именно этот свет будет продвигать больше сближения России и Соединенных Штатов", — говорит политолог Людмила Покровщук.

Политолог Людмила Покровщук о тени Викоффа, Фото: Новини.LIVE

Такие слова, даже в дипломатическом контексте, свидетельствуют о попытке создать "оптимистическую картинку" налаживания контактов. Но за этим оптимизмом может скрываться опасное стремление обменять принципы на быстрый результат. В конце концов, это именно то, чего добивается Кремль — возвращение в игру без санкций, ограничений и публичного осуждения.

Российская стратегия

Москва продолжает двигаться в сторону реализации своего давнего сценария — вывести Украину из переговорного процесса. Кремль хочет говорить напрямую с Соединенными Штатами, и только с ними. Никакой многосторонности и участия Киева. В этом вся суть российской стратегии: поставить "украинский вопрос" на стол как предмет торга, а не как полноценного участника переговоров.

"Россия хочет отдельный трек вести с Америкой, не привлекая Украину, не привлекая Европу, а напрямую говорить с США. Наш вопрос для них — это приманка. Они используют его, чтобы решать глобальные проблемы", — отметила эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук о российских стратегиях. Фото: Новини.LIVE

И действительно, под видом "поиска мира" Москва хочет решить стратегические задачи. Выход из экономической изоляции, стабилизация внутренней ситуации и возвращение в глобальную политику — вот что стоит за этой активностью. При этом украинская безопасность превращается в инструмент — не цель.

"За три года проблем у России накопилось немало. Она теряет рынки Азии, в частности из-за усиления позиций Казахстана, Азербайджана, Китая. Теряет рынки в Африке, Латинской Америке. Европу вообще потеряла. А это большие средства", — говорит политолог.

Эксперт Людмила Покровщук о проблемах России. Фото: Новини.LIVE

Такие потери являются стратегическим ударом по амбициям Кремля. Они создают экономическое давление, которое Путин пытается компенсировать политическими "победами" на международной арене. Именно этим объясняется активизация переговоров с США — даже в кулуарном формате.

Путин и "большая трансформация"

Президент РФ не скрывает, что видит нынешнюю ситуацию как момент для глобального переформатирования. И война против Украины — это, по его мнению, не отдельное событие, а инструмент большой геополитической игры. Такие заявления звучали ранее, и снова возвращаются в риторику российских властей.

"Россия хорошо понимает, что сейчас продолжается геополитическая турбулентность. Соединенные Штаты сходят с арены глобального гегемона — того политического мира, которым они были после 1991 года", — говорит политолог Людмила Покровщук.

Политолог Людмила Покровщук о "больших трансформациях" России. Фото: Новини.LIVE

В этом нарративе РФ пытается позиционировать себя как возвращающуюся силу. Она претендует не просто на роль участника, а на право диктовать правила игры. И чем слабее кажутся США, тем больше пространства для маневра появляется у Кремля.

Капкан для Трампа

По оценкам специалистов, Россия давно готовила эту ловушку. И сегодня она замыкается — особенно если Белый дом позволит себе выйти на договоренности с Путиным без учета украинской стороны. К тому же в самом американском политикуме сейчас идет серьезная борьба за влияние на будущий курс.

"Мы постоянно предупреждали, что нельзя вести переговоры один на один с Россией, как это делают США, без Украины и Европы. Потому что это затягивает процесс и дает России возможность манипулировать им", — отметила политолог.

Эксперт Людмила Покровщук о капкане для Трампа. Фото: Новини.LIVE

Эти предостережения до сих пор остаются актуальными. Известно, что в окружении Трампа существует противостояние между двумя подходами: условным "лагерем Уиткоффа" и теми, кто призывает не терять трезвость.

"Рубио — госсекретарь, Келлог — спецпредставитель по вопросам Украины. Они, по нашим данным, рекомендуют Трампу не идти на переговорный трек, предложенный Уиткоффом", — говорит политолог.

Политолог Людмила Покровщук о политике США. Фото: Новини.LIVE

Однако уверенно сказать, чью позицию выберет Трамп, пока невозможно. Он мыслит в категориях простых решений, и именно это может сделать ситуацию еще опаснее.

"Он же человек простых решений. Он это всегда подчеркивает: не люблю длинные решения, люблю простые. И вот приближаются 100 дней его президентства. Будет большая пресс-конференция, надо будет что-то говорить", — объясняет эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук о Дональде Трампе. Фото: Новини.LIVE

На кону не просто его имидж, но и восприятие Америки как надежного игрока. В случае провала переговоров без результата вину могут переложить на Украину.

Свалить провал на Украину

Такой сценарий, к сожалению, реалистичен. Власти США избегают признания собственных ошибок, а значит в случае фиаско с Путиным удобнее будет обвинить "неуступчивую" Украину. Это позволит сохранить лицо перед международными партнерами и электоратом.

"Может так случиться, что США, зайдя в тупик, не признают этого. Они скажут, что Украина не выполнила договоренностей, что не удалось урегулировать вопрос. Это проще, чем признать, что переговоры с Путиным провалились", — говорит политолог.

Политолог Людмила Покровщук о тупике для США. Фото: Новини.LIVE

Для Украины это означает риск потери субъектности и ухудшение позиций на международном уровне. И Трамп это прекрасно понимает: проваленный трек с Путиным ударит не только по нему, но и по доверию к США как к глобальному партнеру.

Ранее мы писали, что Трамп предположил, когда Украина и Россия заключат мир. А также, о том, что США хотят признать Крым российским.