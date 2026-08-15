Тариф на электроэнергию в Одессе в сентябре: сколько платить

Человек проверяет счетчики электроэнергии. Фото иллюстративное: УНИАН

С 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители будут по-прежнему платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью смогут пользоваться электроэнергией в два раза дешевле.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сколько будет стоить свет в Одессе в сентябре

В сентябре 2026 года одесситы продолжат платить за электроэнергию по действующей фиксированной цене — 4,32 грн за один кВт·ч. Отдельного тарифа для Одессы или Одесской области нет: цена для бытовых потребителей устанавливается на общегосударственном уровне. Действующий механизм возложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии продлен до 31 октября 2026 года.

Как платить за свет вдвое меньше

Для потребителей с двухзонными счетчиками продолжает действовать ночной коэффициент. В период с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 50% от обычного тарифа, то есть 2,16 грн за кВт·ч. В остальное время действует стандартная цена 4,32 грн за кВт·ч.

Поэтому перенос работы бойлера, стиральной или посудомоечной машины и другой энергоемкой техники на ночь может заметно снизить счет. В то же время для применения такого коэффициента необходимы именно многозонный счетчик и соответствующий учет потребления.

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Что с энергосистемой в Одессе и области

Для Одессы вопрос стабильности электроснабжения особенно остёр после массированной российской атаки в ночь на 9 августа. ДТЭК назвал её одной из самых масштабных атак на Одесскую область в этом году. Российские удары повредили энергетические объекты, из-за чего без электроэнергии остались часть Одесского района и Одессы, в частности потребители в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах. Без питания оставались и объекты критической инфраструктуры.

Масштаб проблемы — значительный. После атаки более 300 тысяч семей Одесской области остались без света. По состоянию на вечер 9 августа энергетикам удалось восстановить электроснабжение более чем 128 тысячам семей и частично восстановить питание критической инфраструктуры.

Через несколько дней ситуация с энергоснабжением по-прежнему оставалась сложной. 11 августа в Одессе применяли экстренные отключения, чтобы не допустить повреждения оборудования и более масштабных аварий.

Возможны ли блэкауты в Одессе

Энергетические эксперты называют Одесский регион одной из территорий с повышенным риском длительных перебоев. Поэтому по базовому сценарию зимой возможно возобновление периодических ограничений потребления во время морозов и дефицита мощности. Ситуация может значительно усложниться в случае новой волны массированных российских атак. Эксперты не исключают, что после серьезных повреждений отдельные территории во время аварийно-восстановительных работ могут оставаться без электроснабжения значительно дольше, чем предусматривают обычные почасовые графики.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию для горожан останутся без изменений.

Также Новини.LIVE сообщали, что АО "Одессагаз" оштрафовали на более чем 2,55 млн грн после плановой проверки. Регулятор выявил нарушения в работе с данными о потреблении газа, счетчиками и отключениями. Компанию также обязали направить более 8,24 млн грн на развитие газораспределительной системы.