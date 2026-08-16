Тарифы в Одессе в сентябре: стоимость потребленного газа

Газовый счетчик. Фото иллюстративное: УНИАН

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Сентябрь станет последним месяцем перед началом отопительного сезона, однако цена на газ для большинства одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. При этом в счетах следует различать две разные услуги: непосредственно потребленный газ и его распределение.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на газ в сентябре

Для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» в сентябре продолжит действовать тарифный план "Фиксированный". Один кубометр природного газа стоит 7,96 грн с НДС. Отметим, что цена установлена на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Почему за газ приходят разные платежи

Цена 7,96 грн за кубометр — это стоимость самого природного газа, но отдельно потребители оплачивают его доставку или распределение. И именно здесь в 2026 году для потребителей АО "Одессагаз" произошли изменения. НКРЭКП установила для предприятия тариф на распределение в два этапа: с 1 января по 31 марта — 1,65 грн за кубометр в месяц без НДС, а с 1 апреля — 1,95 грн без НДС. То есть с учетом НДС тариф составляет 2,34 грн.

Плата за распределение рассчитывается по годовой заказанной мощности — исходя из объема потребления за предыдущий газовый год, который распределяется на 12 месяцев. Поэтому платеж за доставку поступает даже в те месяцы, когда газа использовано мало или его вообще не потребляли.

Газовые сети Одесской области готовят к зиме

Перед отопительным сезоном 2026–2027 годов в Одесской области проводятся работы на газовых сетях. В конце июля в части области газоснабжение планово приостанавливали почти на шесть суток. Причиной стали работы по подготовке сетей к зиме, в частности устранение утечек и замена запорной арматуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что АО "Одессагаз" оштрафовали на более чем 2,55 млн грн после плановой проверки. Регулятор выявил нарушения в работе с данными о потреблении газа, счетчиками и отключениями. Компанию также обязали направить более 8,24 млн грн на развитие газораспределительной системы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года одесситы продолжат платить за электроэнергию по действующей фиксированной цене — 4,32 грн за один кВт·ч. Отдельного тарифа для Одессы или Одесской области нет: цена для бытовых потребителей устанавливается на общегосударственном уровне. Действующий механизм возложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии продлен до 31 октября 2026 года.