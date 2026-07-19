Тариф на вывоз мусора в Одессе остался без изменений: цены в августе
В августе одесситам не придется платить больше за вывоз бытовых отходов. Тарифы для населения остаются неизменными, однако их размер зависит от района города и компании, предоставляющей услуги.
Новини.LIVE выяснили, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в августе 2026 года.
Вывоз мусора в Одессе
В августе 2026 года тарифы на вывоз бытовых отходов в Одессе остаются без изменений. При этом сумма в платежках зависит от района проживания и предприятия, обслуживающего данную территорию.
За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. Услуги в разных районах города предоставляют следующие компании:
- Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
- Киевский район — компания "Клиар-Сити";
- Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
- Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескоммунтранс".
Каковы цены на вывоз мусора в Одессе
Для каждой компании действуют отдельные тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора. Стоимость услуг зависит от оператора, работающего в вашем районе:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
- "Одескомтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.
Тарифы на коммунальные услуги в августе
Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.
Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.
Кроме того, в августе бытовые потребители в Одессе будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа. Для клиентов АО "Одессагаз" тариф на доставку составляет 1,308 грн за кубометр.
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