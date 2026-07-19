Тариф на вывоз мусора в Одессе остался без изменений: цены в августе

Контейнеры с мусором. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В августе одесситам не придется платить больше за вывоз бытовых отходов. Тарифы для населения остаются неизменными, однако их размер зависит от района города и компании, предоставляющей услуги.

Новини.LIVE выяснили, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в августе 2026 года.

Вывоз мусора в Одессе

В августе 2026 года тарифы на вывоз бытовых отходов в Одессе остаются без изменений. При этом сумма в платежках зависит от района проживания и предприятия, обслуживающего данную территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. Услуги в разных районах города предоставляют следующие компании:

Приморский район — компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — компания "Клиар-Сити";

Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескоммунтранс".

Каковы цены на вывоз мусора в Одессе

Для каждой компании действуют отдельные тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора. Стоимость услуг зависит от оператора, работающего в вашем районе:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Тарифы на коммунальные услуги в августе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.

Кроме того, в августе бытовые потребители в Одессе будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа. Для клиентов АО "Одессагаз" тариф на доставку составляет 1,308 грн за кубометр.