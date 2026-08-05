Температура моря в Одессе завтра: жара не отступает

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области 6 августа сохранится жаркая и сухая погода. В области воздух прогреется до 37 °С, а в Одессе температура достигнет 34 °С. При этом синоптики предупреждают об чрезвычайном уровне пожарной опасности. Жителям рекомендуется быть особенно осторожными с открытым огнем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Прогноз в области

В Одесской области ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет восточным, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит 20–25 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 32–37 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз в Одессе

В Одессе также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью температура составит 23–25 °С, а днём — 32–34 °С. Морская вода прогреется до 23–24 °С.

Пожарная опасность

6 августа в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. По прогнозу, погодные условия будут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. Наивысший уровень опасности прогнозируется в Любашевке, Затишье, Раздельной, Сербце, Черноморске, Сарате, Болграде и Измаиле. В Одессе и Белгороде-Днестровском ожидается высокая пожарная опасность, в Вилковом — чрезвычайная.

Рекордная жара

4 августа максимальная температура воздуха в Одесской области составила 33,7–36,0 °С. Самую высокую температуру зафиксировали в Измаиле — 36,0 °С. В Болграде было 34,8 °С, в Сарате — 35,1 °С, в Вилковом — 33,9 °С, в Белгороде-Днестровском — 33,7 °С. В Любашевке воздух прогрелся до 34,7 °С, в Затишье — до 34,6 °С, в Раздельной — до 34,5 °С, в Сербце — до 35,1 °С. В Южном максимальная температура составила 35,7 °С, в Черноморске — 33,7 °С, а в Одессе — 33,8 °С. Рекордное значение для Одессы на эту дату составляет 35,9 °С. Оно было зафиксировано в 1929 году.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.