Одесситка не может установить отцовство мужчины-военного: что говорят в МО

Гражданская жена около портрета погибшего Максима Волошина. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Максим Волошин с первых дней войны пошел добровольцем на фронт, а в феврале в прошлом году погиб в боях за Авдеевку. За время войны у него появился сын, которого герой ни разу не увидел. Но перед маленьким Гордеем стоит большая задача доказать, что он сын своего отца. Как оказалось даже при наличии ДНК-теста и отсутствии каких-либо разногласий со стороны родственников, доказать отцовство в Украине не так просто, тем более когда даже Министерство обороны выступает против.

С чем приходится сталкиваться матерям, родившим сыновей от героев Украины, — в материале журналистов Новини.LIVE.

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Фотографию Максима Волошина можно увидеть практически в начале Аллеи Героев Украины в Одессе. Молодой парень смотрит через прохожих вдаль. Он любил жизнь, и были большие планы на будущее, но тут пришел враг на нашу землю, и Максим, не задумываясь, бросил все и пошел добровольцем защищать Украину. В Одессе у него оставалась гражданская жена Валентина, которая ждала своего героя, но...

Портрет Максима на Аллее Героев. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В начале войны специальность оператора БпЛА была очень дефицитной и востребованной. Среди умельцев, которые могли справиться с дронами, был Максим Волошин, не только участвовавший в боевых задачах, но и учивший других бойцов управлять "боевыми птичками".

"Мне ребята рассказывали, что он многих научил управлять дронами. И он мне всегда говорил: не волнуйся, все со мной будет хорошо. Но получилось так, что их бригаду перевели на линию столкновения, где и он и погиб", — рассказывает гражданская жена военного Валентина Юркова.

Гражданская жена военного Валентина Юркова. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Женщина добавляет, что произошло это в феврале 2023 года, за два месяца до рождения сына. Бригада Максима попала под вражеский артиллерийский обстрел в городе Авдеевка Донецкой области.

"Мне его родственники сказали, что погиб он в 12 километрах от родного дома в Донецке, а похоронили в Одессе. Я тогда была беременна. И мы ждали отпуск, чтобы зарегистрировать наш брак. Но не успели. Я долго не могла воспринять его смерть, до сих пор мне тяжело", — говорит Валентина.

Валентина Юркова о впечатлениях от завершения дела. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Следует отметить, что гибель Максима определенным образом "спасла из оккупации" его родителей, более 10 лет живших в Донецке. Сейчас они живут в Одессе и помогают Валентине воспитывать внука.

"У нас хорошие отношения. Они признают меня, признают ребенка. И если бы была такая практика, то они бы назвали меня официальной невесткой даже", — отмечает женщина.

Документ об установлении отцовства. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Судебные баталии за отцовство

Несмотря на принятие родственниками, Валентина Юркова не может уже полтора года доказать право на отцовство в суде. Она рассказывает, что Министерство обороны выступило против, несмотря на то, что есть ДНК-тест, который на 99,9% совпадает с образцом Максима Волошина.

"Когда Максима привезли, мы еще в морге взяли его материал и через месяц после рождения сравнили с Гордеем. То есть подтвердили, что этот ребенок мой и Максима. После этого мы с адвокатом написали в ЗАГС письмо о том, что просим признать, записать свидетельство о рождение отцом ребенка. Но пришел отказ, потому что сделать это можно только через суд", — отмечает Валентина Юркова.

Аллея Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

После этого начались суды. И, как говорит женщина, апелляционные заседания постоянно переносятся. Гражданский муж погиб на войне, и все решения по нему должны проходить через Министерство обороны.

"Министерство обороны написало ходатайство, что чисто гипотетически я могу подавать на выплаты, которые могут получать родные после гибели военнослужащего. И судья за это схватился, потому что теперь есть спорный момент. Но я не понимаю, как они могут быть против, если есть анализ ДНК, подтверждающий, что это его ребенок? Если дети могут получать, то почему мой сын не может получить? Чем он отличается от тех, которые в официальном браке рождены?" — возмущается женщина.

Валентина Юркова о доказательстве отцовства. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Однако женщина отмечает, что в заявлении в суд указала, что не претендует на выплаты государства. Однако льготы для ребенка нужны, потому что они по закону у него должны быть.

"Ребенок растет. И скоро в детский сад надо. Мне нужно как-то тоже его оформить. Да и сын должен знать, что отец герой. Что он не побоялся и пошел защищать страну. Для меня это важно", — добавляет Валентина.

Валентина Юркова о правах своего ребенка. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Почему дело затягивается

Гражданская жена погибшего героя подчеркивает, что подобных дел действительно сейчас много, ведь не все пары успели оформить официальный брак. И именно поэтому процедуры признания отцовства усложняются, потому что "всем говорят по-разному делать".

"Мы подали в одностороннем порядке заявление, но судья отмечал то, что нужно было в позывном подавать. Но ведь и есть такие дела, которые подавались в позывном порядке. И их тоже возвращали и говорили, что надо было подавать в отдельном, как у меня. То есть получается какой-то замкнутый круг", — говорит женщина.

Валентина Юркова о затягивании дела. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В настоящее время Валентина Юркова готовится к следующему судебному заседанию, по которому есть надежда, что не отменят. Для нее самое главное — справедливость и статус ребенка в будущем.

"Я хочу вписать мужа в свидетельство о рождении сына. Это его память и наследие. Потому что он вообще не видел отца. Но я хочу, чтобы хотя бы законно его признали", — заключает Валентина Юркова.

Память — это все, что осталось у этой семьи. Сын Максима никогда не сможет увидеть отца. Каким он был, ему расскажут только родные. Но сегодня из-за каких-то бюрократических преград маленький Гордей даже не может получить фамилию того, кто отдал свою жизнь за Украину. Хотя это то, что должно остаться навсегда с ним.

Напомним, семьи или родители погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.

Также мы сообщали, что недавно Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее повышение размеров денежных компенсаций для военных ВСУ в случае получения ранений и установления инвалидности I-III группы. Также были увеличены выплаты семьям в случае гибели военнослужащего, однако эти изменения не касаются боевых действий.