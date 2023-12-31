Тысячи одесситов остались без воды — до которого часу
Сегодня, 31 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- просп. Академика Глушко — все дома
- ул. Евгения Чикаленко — все дома
- ул. Люстдорфская дорога — все дома
- ул. Академика Королева — все дома
- ул. Ильфа и Петрова — все дома
Воды не будет до 18:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.
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