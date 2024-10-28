В Одессе сегодня нет воды: адреса

Тысячи одесситов остались без воды — причины
В Одессе сегодня, 28 октября, из-за аварийных ремонтов тысячи потребителей в разных районах остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00. Время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Киевский район, частично;
- Чубаевка;
- площадь Толбухина;
- ул. Люстдорфская дорога;
- Юго-Западный массив;
- Слободка, частично;
- ул. Рождественская, все переулки.
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- ул. Маршалла Бабаджаняна;
- ул. Ефимова;
- ул. Малиновского.
До 20:00 без воды останутся жители улиц:
- 4-я;
- Ядова
- Романтиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков. Также мы писали, что изменится в порядке начисления субсидий.
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