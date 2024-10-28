В Одессе сегодня нет воды: адреса

Одесситы набирают воду в бювете. Фото: Одесская мэрия

В Одессе сегодня, 28 октября, из-за аварийных ремонтов тысячи потребителей в разных районах остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00. Время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

Киевский район, частично;

Чубаевка;

площадь Толбухина;

ул. Люстдорфская дорога;

Юго-Западный массив;

Слободка, частично;

ул. Рождественская, все переулки.

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Маршалла Бабаджаняна;

ул. Ефимова;

ул. Малиновского.

До 20:00 без воды останутся жители улиц:

4-я;

Ядова

Романтиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков. Также мы писали, что изменится в порядке начисления субсидий.