Одесситов не пускают в Молдову из-за этого документа: требования

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Водителям из Одесской области, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует более тщательно подготовиться к пересечению границы. Помимо стандартного пакета документов, при проверке может потребоваться подтверждение прохождения технического осмотра транспортного средства.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для поездок в Молдову

На пунктах пропуска между Одесской областью и Молдовой действуют новые требования. Молдавские пограничники не пропускают автомобили без документа, подтверждающего техническое состояние транспортного средства.

Речь идет об официальном сертификате техосмотра. Получить его можно только после проверки автомобиля на сертифицированной станции. Там оценивают исправность тормозной системы, освещения, выхлопной системы, рулевого управления и других элементов безопасности. Без этой справки въезд в Молдову невозможен.

Требование распространяется на все автомобили, даже новые. Год выпуска или тип транспортного средства не имеют значения.

Что нужно иметь при себе

Помимо техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы необходимы следующие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (желательно — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрены конфискация товара и штраф.

Что еще стоит знать путешественникам, выезжающим за границу

В соответствии со статьёй 21 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины", поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда, в определенных законом случаях. Просматривать личный телефон пограничники могут только с вашего согласия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночная атака на Одесскую область повлияла и на движение через украинско-молдавскую границу. Временно было приостановлено движение по мосту вблизи Маяков — Удобного. Молдавская сторона сообщила, что в пунктах пропуска Паланка — Маяки — Удобное и Тудора — Старокозаче оформление людей и транспортных средств осуществлялось только в направлении въезда в Республику Молдова.

Также Новини.LIVE сообщали, что водители не могут по привычному маршруту добраться до отдельных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, а также выехать от них в направлении Одессы. По данным онлайн-карт, пробки образуются вблизи населенных пунктов, подъездов к пунктам пропуска и на маршрутах, по которым водители пытаются объехать перекрытый участок.