Водителям из Одесской области для въезда в Румынию требуется прохождение техосмотра автомобиля

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям, планирующим поездку в Румынию через пункты пропуска в Одесской области, следует заранее проверить документы. При прохождении пограничного контроля у вас могут попросить подтверждение прохождения обязательного технического осмотра автомобиля.

Какие документы обязательны на границе с Румынией — сообщает Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии автомобиля

Сертификат подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и пригоден к эксплуатации. Во время технического осмотра проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, освещения, уровень вредных выбросов и другие элементы, влияющие на безопасное движение.

Документы для поездки в Румынию

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического заграничного паспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено пребывать до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство.

При пересечении границы через пункты пропуска в Одесской области водителям рекомендуется иметь при себе:

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биометрический загранпаспорт или другой документ, дающий право на въезд;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой сертификат "Зеленая карта";

документ о прохождении технического осмотра автомобиля (если он является обязательным);

документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является его владельцем.

Кроме того, во время пограничного контроля могут попросить предъявить медицинский страховой полис, документы, подтверждающие цель поездки, бронирование жилья или наличие достаточных средств для пребывания в стране.

О чем еще стоит помнить

Помимо документов, водителям следует учитывать и таможенные правила Румынии. В страну запрещено ввозить оружие, наркотические вещества, контрафактную продукцию и незадекларированные наличные на сумму свыше 10 тысяч евро.

Также действуют ограничения на ввоз мяса, молочных продуктов и отдельных товаров животного происхождения. Перед поездкой стоит ознакомиться с актуальными таможенными требованиями, чтобы избежать задержек или отказа в пропуске через границу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления дорожным движением. Система будет помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.