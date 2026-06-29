Путин признал дефицит топлива в Крыму: что это означает

Табло на АЗС в Крыму. Иллюстративное фото: Крым.Реалии

Проблемы с топливом в оккупированном Крыму становится всё труднее скрывать даже российским властям. В последнее время жители полуострова всё чаще сообщают об ограничениях на автозаправках, а дефицит признают и в России. Эксперты считают, что ситуация стала настолько очевидной, что Кремль был вынужден публично о ней говорить. В то же время вопрос о том, как именно её будут решать, остаётся открытым.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Дефицит топлива

По словам доктора экономических наук, заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, о дефиците топлива свидетельствуют не только сообщения украинских источников, но и информация, появляющаяся в российском информационном пространстве. Эксперт отметил, что скрывать столь очевидную проблему уже невозможно, ведь о ней знают жители России и оккупированного Крыма.

"То, что мы видим сегодня в пабликах, причем и в российских пабликах, — это действительно очень серьезные проблемы с топливом. Не признавать такую объективную реальность, которая известна всей России, — это уже было бы явным признаком неадекватности", — сказал Жалило.

В то же время он подчеркнул, что само по себе признание проблемы еще не означает ее решения.

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"Признание — это одно, а что с этим делать — это уже немного другое. И здесь вопрос, собственно говоря, остается открытым", — добавил эксперт.

Заявление Путина

Отметим, что Владимир Путин впервые публично признал существование топливной проблемы во временно оккупированном Крыму. По его словам, на полуострове наблюдается «определенный дефицит», хотя он назвал его некритическим. Глава Кремля заявил, что ежемесячная потребность оккупированного Крыма в топливе составляет около 70 тысяч тонн, а имеющихся запасов хватит лишь на несколько дней. В то же время он назвал украинские удары «террористическими вылазками» и заверил, что они якобы не влияют на ситуацию на фронте.

Что известно о топливном кризисе

Отметим, что дефицит топлива в оккупированном Крыму возник из-за проблем с логистикой и перебоев с поставками с территории России. После успешных ударов ВСУ по транспортной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим объектам РФ доставка бензина и дизельного топлива на полуостров значительно затруднилась. В то же время с нехваткой топлива в последнее время столкнулись и отдельные регионы самой России.

Из-за этого на части автозаправочных станций в Крыму ввели ограничения на продажу топлива, а в отдельных случаях его временно прекратили продавать гражданскому населению. Также оккупационные власти разрешили перевозить большие объемы топлива через Крымский мост и так называемый сухопутный коридор, однако эксперты считают, что эти меры лишь частично смягчают ситуацию и не устраняют причины дефицита.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций «Альфа» нанесли удар по военным объектам российской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.

Также Новини.LIVE сообщали, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) на временно оккупированном Крыме. Именно по этому участку российская армия перебрасывала личный состав, военную технику и материально-техническое обеспечение в южные районы полуострова.