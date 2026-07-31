Цены на топливо в Одессе 31 июля: сколько стоит литр

Топливо в Одессе подорожало: новые цены на АЗС 31 июля
В Одессе 31 июля изменились цены на отдельные виды топлива на АЗС. Наиболее заметно подорожало дизельное топливо. В то же время стоимость бензина в некоторых сетях осталась без изменений. Средние цены в Одесской области также демонстрируют дальнейший рост в течение июля.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько сейчас стоит заправить автомобиль на одесских АЗС.
Актуальные цены на АЗС в Одессе
По состоянию на 31 июля крупные сети АЗС установили следующие цены на топливо:
WOG:
- ДП "Евро" — 92,80 грн/л
- ДП Mustang — 95,80 грн/л
- А-95 Евро — 83,50 грн/л
- 95 Mustang — 85,90 грн/л
- 100 Mustang — 92,90 грн/л
UKRNAFTA:
- 92 — 77,90 грн/л
- 95 — 79,90 грн/л
- 95 Energy — нет в наличии
- ДП — 89,90 грн/л
ОККО:
- PULLS 100 — 92,90 грн/л
- PULLS 95 — 85,90 грн/л
- A-95 Евро — 82,90 грн/л
- PULLS ДП — 95,50 грн/л
- ДП Евро — 92,50 грн/л
Как изменились цены за сутки
По сравнению с показателями на 30 июля цены на бензин А-92, А-95 и премиальные марки А-100 остались неизменными. Главное изменение дня — существенное подорожание дизельного топлива на 1 гривну за литр и выше в сетях WOG и ОККО. В то же время в сети UKRNAFTA дизельное топливо снова появилось в наличии по цене 89,90 грн/л, однако временно исчез из продажи премиальный бензин 95 Energy.
Средние цены на топливо на АЗС
По последним данным мониторинга в Одесской области, средние цены на стелах АЗС выглядят следующим образом:
- Бензин А-95 премиум: 84,13 грн/л (+0,14 грн)
- Бензин А-95: 81,24 грн/л (+0,10 грн)
- Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений)
- Дизельное топливо: 91,44 грн/л (+1,27 грн)
- Автомобильный газ: 42,59 грн/л (+0,25 грн)
Стоимость топлива по данным Минфина
Отдельный срез операторов Одесского региона показывает следующую картину цен на заправках:
- AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,99 грн/л.
- Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
- SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 92,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.
- UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
- UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,50 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
- VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,40 грн/л.
- WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 92,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
- БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 40,49 грн/л.
- Катрал: А-95+ — 81,99 грн/л, А-95 — 80,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
- ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 92,50 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.
Динамика цен с начала месяца
В течение всего июля рынок топлива находился в стабильном тренде на подорожание. По сравнению с 1 июля средние цены выросли следующим образом:
- А-95+: с 78,34 грн/л выросла до 84,13 грн/л (+5,79 грн).
- А-95: с 75,13 грн/л вырос до 81,24 грн/л (+6,11 грн).
- А-92: с 68,90 грн/л вырос до 77,90 грн/л (+9,00 грн).
- Дизельное топливо: с 75,23 грн/л взлетело до 91,44 грн/л (+16,21 грн).
- Автогаз: с 39,87 грн/л поднялся до 42,59 грн/л (+2,72 грн).
По итогам месяца наибольший рост показал дизель, подорожав более чем на 16 гривен за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. С начала марта службы работают на ключевых дорогах государственного значения, которые обеспечивают основной транспортный поток. Их общая протяженность в Одесской области составляет около 2800 км, и около 60% находятся в неудовлетворительном состоянии.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. На данный момент подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Ведь, по оценкам, стоимость 10 километров дороги может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.