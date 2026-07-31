Топливо в Одессе подорожало: новые цены на АЗС 31 июля

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе 31 июля изменились цены на отдельные виды топлива на АЗС. Наиболее заметно подорожало дизельное топливо. В то же время стоимость бензина в некоторых сетях осталась без изменений. Средние цены в Одесской области также демонстрируют дальнейший рост в течение июля.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько сейчас стоит заправить автомобиль на одесских АЗС.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 31 июля крупные сети АЗС установили следующие цены на топливо:

WOG:

ДП "Евро" — 92,80 грн/л

ДП Mustang — 95,80 грн/л

А-95 Евро — 83,50 грн/л

95 Mustang — 85,90 грн/л

100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — 77,90 грн/л

95 — 79,90 грн/л

95 Energy — нет в наличии

ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

A-95 Евро — 82,90 грн/л

PULLS ДП — 95,50 грн/л

ДП Евро — 92,50 грн/л

Как изменились цены за сутки

По сравнению с показателями на 30 июля цены на бензин А-92, А-95 и премиальные марки А-100 остались неизменными. Главное изменение дня — существенное подорожание дизельного топлива на 1 гривну за литр и выше в сетях WOG и ОККО. В то же время в сети UKRNAFTA дизельное топливо снова появилось в наличии по цене 89,90 грн/л, однако временно исчез из продажи премиальный бензин 95 Energy.

Средние цены на топливо на АЗС

По последним данным мониторинга в Одесской области, средние цены на стелах АЗС выглядят следующим образом:

Бензин А-95 премиум: 84,13 грн/л (+0,14 грн)

Бензин А-95: 81,24 грн/л (+0,10 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений)

Дизельное топливо: 91,44 грн/л (+1,27 грн)

Автомобильный газ: 42,59 грн/л (+0,25 грн)

Стоимость топлива по данным Минфина

Отдельный срез операторов Одесского региона показывает следующую картину цен на заправках:

AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,99 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 92,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,50 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,40 грн/л.

WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 92,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 40,49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 81,99 грн/л, А-95 — 80,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 92,50 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Динамика цен с начала месяца

В течение всего июля рынок топлива находился в стабильном тренде на подорожание. По сравнению с 1 июля средние цены выросли следующим образом:

А-95+: с 78,34 грн/л выросла до 84,13 грн/л (+5,79 грн).

А-95: с 75,13 грн/л вырос до 81,24 грн/л (+6,11 грн).

А-92: с 68,90 грн/л вырос до 77,90 грн/л (+9,00 грн).

Дизельное топливо: с 75,23 грн/л взлетело до 91,44 грн/л (+16,21 грн).

Автогаз: с 39,87 грн/л поднялся до 42,59 грн/л (+2,72 грн).

По итогам месяца наибольший рост показал дизель, подорожав более чем на 16 гривен за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. С начала марта службы работают на ключевых дорогах государственного значения, которые обеспечивают основной транспортный поток. Их общая протяженность в Одесской области составляет около 2800 км, и около 60% находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. На данный момент подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости. Ведь, по оценкам, стоимость 10 километров дороги может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.