Через Одесскую область в Румынию: какие документы нужны водителям

Автомобили на границе. Иллюстративное фото: Пограничная полиция Румынии

Водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует обратить внимание на требования к документам на автомобиль. В ходе проверки может быть проверен сертификат о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Какие документы обязательны на границе с Румынией — сообщает Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии автомобиля

При пересечении украинско-румынской границы контрольные службы могут проверять документы, подтверждающие техническую исправность транспортного средства. Речь идет о сертификате прохождения обязательного технического осмотра.

Документ подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и пригоден к эксплуатации. Во время техосмотра проверяют тормозную систему, рулевое управление, наружные световые приборы, уровень вредных выбросов и другие основные узлы автомобиля.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем на границе, водителям рекомендуется иметь при себе:

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биометрический загранпаспорт или другой документ, дающий право на въезд;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой сертификат "Зеленая карта";

документ о прохождении технического осмотра автомобиля (если он является обязательным для данного транспортного средства);

документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является его владельцем.

Также во время пограничного контроля могут попросить медицинский страховой полис, подтверждение цели поездки, бронирование жилья или документы, подтверждающие наличие достаточных средств для пребывания в стране.

Отдельно стоит помнить о таможенных правилах. В Румынию действуют ограничения на ввоз мяса, молочных продуктов и отдельных продуктов животного происхождения. Запрещено перевозить оружие, наркотические вещества, контрафактную продукцию, а также незадекларированные наличные на сумму свыше 10 тыс. евро.

Что нужно знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено пребывать до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления дорожным движением. Система будет работать совместно с сервисом "єЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.