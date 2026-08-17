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Главная Одесса Три бомбы для терактов на Одесчине: СБУ задержала агентку РФ

Три бомбы для терактов на Одесчине: СБУ задержала агентку РФ

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 11:13
В Измаиле готовили теракты возле админзданий: задержана женщина
Задержана женщина, готовившая теракты в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в подготовке теракта по заказу российских спецслужб. Подозреваемая изготавливала самодельные взрывные устройства и собирала информацию об автомобилях Сил обороны возле административных зданий. Следователи полагают, что речь шла о подготовке нескольких взрывов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины и Одесскую областную прокуратуру.

СБУ затримала підозрювану у підготовці терактів в Ізмаїлі
Сотрудник СБУ с задержанной женщиной, которую подозревают в подготовке терактов в Измаиле. Фото: СБУ

Завербованная российскими спецслужбами

СБУ сообщает, что задержанной 27 лет. По данным спецслужбы, она является жительницей Житомирской области и попала в поле зрения представителей РФ через Telegram-каналы, где искала «легкий заработок». После вербовки, по версии Службы безопасности Украины, женщина прибыла в Измаил, сняла жилье и получила от куратора инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств.

Планировала взрывы в Измаиле

По версии СБУ, российские спецслужбы планировали взрывать автомобили Сил обороны вблизи административных зданий украинских военных и правоохранительных органов. Женщина должна была проводить разведку потенциальных мест для атак. Она фотографировала и снимала на видео автомобили Сил обороны, припаркованные возле соответствующих учреждений, после чего передавала материалы российскому куратору.

В обнародованной СБУ переписке видны вероятные указания куратора по поиску будущих целей. Женщине описывали маршрут съемки и требовали показывать припаркованные автомобили и территорию вокруг них.

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Скриншот переписки, обнародованный СБУ по делу о подготовке терактов в Измаиле. Фото: СБУ

В другой части переписки собеседник прямо называет среди целей военных и представителей спецслужб. Из сообщений также видно, что в случае выбора военного автомобиля подрыв рассматривался не только как способ уничтожить машину, но и как возможность убить её владельца.

Переписка про військових і спецслужби як можливі цілі в Ізмаїлі
В сообщениях среди возможных целей упоминаются военные и представители спецслужб. Фото: СБУ

Следователи отмечают, что полученные от неё данные российская сторона могла использовать не только для подготовки терактов, но и для проведения информационных операций.

Металеві гайки для саморобної вибухівки у справі в Ізмаїлі
Металлические гайки, которыми начиняли самодельное взрывное устройство. Фото: Одесская областная прокуратура

По материалам следствия, взрывчатку готовили таким образом, чтобы её можно было активировать дистанционно, и начиняли металлическими гайками, которые должны были усилить поражающее действие во время взрыва. Для этого каждое устройство оснащали мобильным телефоном и электродетонатором.

Вилучені мобільні телефони у справі про підготовку теракту в Ізмаїлі
Мобильные телефоны и другие вещи, изъятые в ходе следственных действий. Фото: Одесская областная прокуратура

Задержали до закладки взрывчатки

Правоохранители заявляют, что выявили подготовку к атаке заблаговременно. Женщину задержали, когда она уже подготовила замаскированное в сумке взрывное устройство и ждала от российского куратора указания, где его оставить. В ходе обысков у подозреваемой изъяли мобильные телефоны, ещё два готовых взрывных устройства, а также комплектующие для изготовления самодельных взрывных устройств. По версии спецслужб, на момент задержания были подготовлены все три устройства, по изготовлению которых женщина получила инструкции.

Какое наказание грозит

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — подготовка к совершению террористического акта. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и поместил подозреваемую под стражу без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полиция и Служба безопасности Украины менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в причастности к двум террористическим актам, произошедшим в Одессе. В результате взрывов автомобилей один человек погиб, ещё двое получили ранения. Первый взрыв произошел утром в Пересыпском районе города, а второй прогремел вечером в Киевском районе того же дня.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Подольском районе Одесской области 5 июля во время проверки документов мужчина достал гранату и пригрозил её применением. Через мгновение произошёл взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

теракт Одесская область Новости Одессы автомобиль Силы обороны Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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