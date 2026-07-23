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Главная Одесса Три недели обстрелов Одесчины: цели России и последствия

Три недели обстрелов Одесчины: цели России и последствия

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:36
Россия наносит удары по портам Одесской области: судоходство под угрозой
Последствия одного из обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVЕ

Одесская область уже третью неделю подряд подвергается постоянным ударам со стороны России. Из-за атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда часть судовладельцев приостановила заход в украинские порты. За последнюю неделю в Одессе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения. В области пытаются усилить противовоздушную оборону и восстановить полноценную работу морского коридора.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Три недели атак

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что ситуация в регионе длится гораздо дольше, чем три дня. По его словам, Одесса уже третью неделю живет под постоянными обстрелами, а за сутки может быть до десяти воздушных тревог.

"Люди постоянно находятся в таком возбужденном состоянии, потому что это не прекращается уже третью неделю", — сказал Кипер.

Он подчеркнул, что российские войска активно атакуют не только Одессу, но и порты Одесской области. Из-за этого сокращаются объемы экспорта и импорта, проходящие через морские ворота региона.

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Суда приостановили движение

По словам Кипера, часть судовладельцев приостановила подачу заявок на заход в украинские порты. Причиной стали удары по гражданским кораблям, риски для экипажей и проблемы со страхованием судов.

"Именно судовладельцы некоторых компаний частично приостановили подачу заявок на вход в зону боевых действий, переживая за экипажи, свои суда и страховые риски", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что Украина поднимает вопрос об атаках на гражданские суда на международном уровне. По словам Кипера, за последнюю неделю российские удары унесли жизни многих людей, в том числе иностранных граждан.

Жертвы обстрелов

Российские атаки на Одессу уже привели к значительным потерям среди гражданского населения. По словам Олега Кипера, только за последнюю неделю в городе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения.

"Эта цифра очень неприятна. Я хочу, пользуясь случаем, выразить соболезнования всем близким, родственникам и друзьям погибших наших граждан", — сказал Кипер.

Усиление ПВО

В Одесской области ведется работа по усилению противовоздушной обороны. По словам Кипера, область взаимодействует с ВСУ, Генштабом и другими подразделениями, чтобы защитить портовую инфраструктуру и гражданские суда.

"Враг чувствует только силу, поэтому мы работаем над усилением ПВО, чтобы сбивать максимальное количество "Шахедов" и ракет и обеспечить безопасность судов", — подчеркнул Кипер.

Глава ОВА добавил, что сейчас власти пытаются пересмотреть подходы к прикрытию портов, чтобы возобновить судоходство в том объеме, в котором оно работало в течение последних трех лет.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия днем 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки без воды временно остался Черноморск.

Также Новини.LIVE писали, что 22 июля Одесса вновь оказалась под российской атакой, которая оставила после себя разрушения и пострадавших. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный жилой дом, где в момент удара находились люди. Жильцам пришлось выбираться из поврежденных квартир через окна, поскольку двери оказались заблокированными. По предварительным данным, травмы получили два человека.

Одесса Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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