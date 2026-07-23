Три недели обстрелов Одесчины: цели России и последствия

Последствия одного из обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVЕ

Мария Луценко Редактор

Одесская область уже третью неделю подряд подвергается постоянным ударам со стороны России. Из-за атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда часть судовладельцев приостановила заход в украинские порты. За последнюю неделю в Одессе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения. В области пытаются усилить противовоздушную оборону и восстановить полноценную работу морского коридора.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Три недели атак

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что ситуация в регионе длится гораздо дольше, чем три дня. По его словам, Одесса уже третью неделю живет под постоянными обстрелами, а за сутки может быть до десяти воздушных тревог.

"Люди постоянно находятся в таком возбужденном состоянии, потому что это не прекращается уже третью неделю", — сказал Кипер.

Он подчеркнул, что российские войска активно атакуют не только Одессу, но и порты Одесской области. Из-за этого сокращаются объемы экспорта и импорта, проходящие через морские ворота региона.

Суда приостановили движение

По словам Кипера, часть судовладельцев приостановила подачу заявок на заход в украинские порты. Причиной стали удары по гражданским кораблям, риски для экипажей и проблемы со страхованием судов.

"Именно судовладельцы некоторых компаний частично приостановили подачу заявок на вход в зону боевых действий, переживая за экипажи, свои суда и страховые риски", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что Украина поднимает вопрос об атаках на гражданские суда на международном уровне. По словам Кипера, за последнюю неделю российские удары унесли жизни многих людей, в том числе иностранных граждан.

Жертвы обстрелов

Российские атаки на Одессу уже привели к значительным потерям среди гражданского населения. По словам Олега Кипера, только за последнюю неделю в городе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения.

"Эта цифра очень неприятна. Я хочу, пользуясь случаем, выразить соболезнования всем близким, родственникам и друзьям погибших наших граждан", — сказал Кипер.

Усиление ПВО

В Одесской области ведется работа по усилению противовоздушной обороны. По словам Кипера, область взаимодействует с ВСУ, Генштабом и другими подразделениями, чтобы защитить портовую инфраструктуру и гражданские суда.

"Враг чувствует только силу, поэтому мы работаем над усилением ПВО, чтобы сбивать максимальное количество "Шахедов" и ракет и обеспечить безопасность судов", — подчеркнул Кипер.

Глава ОВА добавил, что сейчас власти пытаются пересмотреть подходы к прикрытию портов, чтобы возобновить судоходство в том объеме, в котором оно работало в течение последних трех лет.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия днем 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки без воды временно остался Черноморск.

Также Новини.LIVE писали, что 22 июля Одесса вновь оказалась под российской атакой, которая оставила после себя разрушения и пострадавших. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный жилой дом, где в момент удара находились люди. Жильцам пришлось выбираться из поврежденных квартир через окна, поскольку двери оказались заблокированными. По предварительным данным, травмы получили два человека.