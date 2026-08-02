Три района Одессы остались без света: сроки восстановления
Российские обстрелы нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, в том числе и Одесской области. В связи с этим энергетики регулярно проводят ремонтные работы и обновляют сети, чтобы обеспечить их стабильную работу. Для выполнения таких задач иногда приходится временно отключать электроэнергию. Очередные плановые отключения электроэнергии состоятся в Одессе сегодня, 2 августа.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Отключение света
Сегодня, 2 августа, часть жителей Приморского, Киевского и Хаджибейского районов Одессы временно останется без света. По информации энергетиков, электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 20:00. Причиной стали плановые работы, необходимые для безопасного ремонта и обслуживания электросетей.
Специалисты призывают жителей заранее зарядить необходимые устройства и учесть возможные неудобства при планировании дня. После завершения запланированных работ электроснабжение обещают восстановить в обычном режиме.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Стоимость электроэнергии
Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.
- с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
- с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.
Как сообщали Новини.LIVE, в августе жители Одессы по-прежнему будут оплачивать природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей останется неизменной.
Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.
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