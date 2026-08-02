Три района Одессы остались без света: сроки восстановления

Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Мария Луценко Редактор

Российские обстрелы нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, в том числе и Одесской области. В связи с этим энергетики регулярно проводят ремонтные работы и обновляют сети, чтобы обеспечить их стабильную работу. Для выполнения таких задач иногда приходится временно отключать электроэнергию. Очередные плановые отключения электроэнергии состоятся в Одессе сегодня, 2 августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

Сегодня, 2 августа, часть жителей Приморского, Киевского и Хаджибейского районов Одессы временно останется без света. По информации энергетиков, электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 20:00. Причиной стали плановые работы, необходимые для безопасного ремонта и обслуживания электросетей.

Специалисты призывают жителей заранее зарядить необходимые устройства и учесть возможные неудобства при планировании дня. После завершения запланированных работ электроснабжение обещают восстановить в обычном режиме.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Стоимость электроэнергии

Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе жители Одессы по-прежнему будут оплачивать природный газ по действующим тарифам. Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и рост затрат, стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей останется неизменной.

Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.