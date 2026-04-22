Цена на газ в Одессе в апреле: тариф для населения и бизнеса

Человек держит деньги на оплату газа. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мае жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько придется платить одесситам за газ в мае.

Тариф для населения

Бытовые потребители в Одессе в мае будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Такой тариф сохраняется в пределах государственного регулирования во время военного положения. Благодаря этому цена для населения остается стабильной независимо от колебаний на энергетическом рынке.

В то же время эксперты напоминают, что мораторий на повышение тарифов не является бессрочным. Если его отменят, цена на газ для населения может вырасти уже весной.

Цены для бизнеса

Для предприятий действуют другие условия. Стоимость транспортировки газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. По сравнению с позапрошлым годом расходы на доставку для компаний выросли примерно на 305%. Такое подорожание может влиять на рынок товаров и услуг, ведь бизнес часто включает расходы на энергоресурсы в конечную цену продукции.

