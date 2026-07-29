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Главная Одесса Одесса остановилась на минуту: вспомнили погибших в Оленевке

Одесса остановилась на минуту: вспомнили погибших в Оленевке

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 10:56
В Одессе почтили память жертв трагедии в Оленевке
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

В Одессе почтили память украинских военнопленных, убитых РФ во время теракта в Оленевке. Участники акции вспомнили о погибших и тех, кто до сих пор находится в российском плену. Также они призвали не замалчивать случаи пыток и требовать возвращения украинских защитников домой.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Память об Оленевке

Акция прошла в годовщину трагедии в Оленевке. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва в колонии погибли украинские военнопленные. Участники мероприятия собрались, чтобы почтить их память и напомнить о тех, кто до сих пор находится в плену.

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Минута молчания в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання за загиблими в полоні
Участники на коленях. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции Анна Пажера подчеркнула, что главной целью таких мероприятий является постоянное напоминание об украинских военнопленных. По её словам, родные защитников боятся повторения трагедии в Оленевке и хотят привлечь внимание к условиям содержания украинцев в российском плену.

"Мы должны помнить об этих героях и о том, что колония — это не способ спасти жизнь. Наш враг — Россия, и мы боимся повторения ещё одной Оленевки", — сказала Анна Пажера.

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Люди поют гимн. Фото: Новини.LIVE

Требуют обмена

Отдельно во время акции говорили об украинских военных, которые остаются в плену. Участники подчеркивали, что среди них есть бойцы "Азова", а также призывали активнее говорить об их возвращении домой. По словам Анны Пажеры, родные военнопленных не видят достаточного прогресса в возвращении защитников. Она также выразила опасения относительно пыток и жестокого обращения с украинцами в российских местах содержания.

"Наша общая цель — напомнить о том, что наших бойцов нужно обменивать. Мы должны постоянно говорить об "Азове" и о том, что украинских военнопленных могут подвергать пыткам", — подчеркнула организаторка.

В Одесі нагадали про жертв теракту в Оленівці
Женщины держат флаг. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання за загиблими в полоні
Девушка со знаменем на плечах. Фото: Новини.LIVE

Личная история

Одна из участниц акции рассказала, что уже четвертый год выходит на такие мероприятия. Для неё эта дата имеет особое значение, ведь её близкий друг, боец полка "Азов" Владислав Солонский с позывным "Осип", погиб во время трагедии в Оленевке. По её словам, военный был тяжело ранен, но не дождался помощи и скончался. Она также рассказала о свидетельствах пыток украинских военнопленных в местах содержания.

"Я сегодня здесь, потому что уже четвертый год прихожу в память о нем. Наш близкий друг, боец полка "Азов" Владислав Солонский, погиб именно той ночью в Оленевке", — рассказала участница акции Екатерина.

Хвилина мовчання за загиблими в полоні
Екатерина о друге. Фото: Новини.LIVE
Хвилина мовчання за загиблими в полоні
Девушка держит плакат. Фото: Новини.LIVE

Память как действие

Еще одна участница подчеркнула, что такие мероприятия нужны для того, чтобы память о погибших не исчезала. Она призвала говорить о преступлениях России и рассказывать о них миру. По её словам, люди не должны молчать о погибших, замученных и тех, кто до сих пор находится в плену.

В Одесі вшанували загиблих та закатованих в полоні військових
Люди исполняют гимн. Фото: Новини.LIVE

Она также отметила, что для семей военнопленных важно вместе переживать эту боль и продолжать борьбу за возвращение своих близких.

"Помнить — это действие. Мы должны не молчать, а кричать и рассказывать миру, напоминать о том, что Россия делает с украинцами", — сказала организатор акций "Вшануй" Анастасия.

В Одесі вшанували загиблих та закатованих в полоні військових
Анастасия о важности мероприятий. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, 28 июля в Одессе почтили память украинских защитников и защитниц, добровольцев и гражданских лиц, погибших в плену. Памятное мероприятие состоялось в сквере Славы и Свободы. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших и зажгли лампадки у Мемориала борцам за Украину.

Также Новини.LIVE сообщали, что 22 июня в Одессе прошла акция «Деревья памяти», посвященная Дню скорби и памяти жертв войны. В каждом районе города создали символические места памяти для военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия высадили деревья и разместили на них жетоны и ленты.

Одесса Еленовка минута молчания
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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