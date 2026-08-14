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Главная Одесса Цены на АЗС Одессы пошли вниз: обновленная стоимость

Цены на АЗС Одессы пошли вниз: обновленная стоимость

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 15:21
Цены на топливо в Одессе 14 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Стоимость топлива на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на автозаправочных станциях Одесской области приятно удивляетместных водителей. Средняя стоимость популярных марок бензина уверенно снижается, хотя цены на дизельное топливо и автогаз остаются на прежнем уровне. В то же время на отдельных заправках до сих пор наблюдаются трудности с наличием более дешевых марок топлива.

Новини.LIVE выяснили, сколько стоит заправить бак 14 августа и какие сети предлагают самые выгодные условия.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 14 августа ведущие сети АЗС установили следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 94,80 грн/л
  • ДП Mustang — 97,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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  • 92 — нет в наличии
  • 95 — 78,90 грн/л
  • 95 Energy — 81,90 грн/л
  • ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л
  • PULLS 95 — 85,90 грн/л
  • A-95 Евро — 82,90 грн/л
  • PULLS ДП — 96,90 грн/л
  • ДП Евро — 93,90 грн/л

Водителям стоит обращать внимание на разницу в цене между сетями. Например, самый дешевый обычный А-95 можно найти на UKRNAFTA по цене 78,90 грн/л, тогда как на WOG и ОККО он стоит 83,50 грн/л и 82,90 грн/л соответственно. С дизельным топливом ситуация аналогична: на UKRNAFTA литр будет стоить 89,90 грн/л, а цены на премиальные сорта на WOG и ОККО достигают 96,90–97,80 грн/л. Бензин А-92 в сети UKRNAFTA по-прежнему отсутствует.

Средние цены на топливо в Одесской области

По данным мониторинга на 14 августа, средние показатели в регионе демонстрируют снижение стоимости бензина:

  • Бензин А-95 премиум: 83,98 грн/л (снизился на -0,14 грн или -0,170%)
  • Бензин А-95: 81,08 грн/л (снизился на -0,10 грн или -0,123%)
  • Бензин А-92: 76,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,36 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Среди основных операторов Одесской области на 14 августа зафиксированы следующие цены:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 80,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, А-92 — 76,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 80,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 94,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 77,99 грн/л, дизельное топливо — 89,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как изменились цены в течение августа

Если проанализировать динамику с начала августа, на топливном рынке Одесской области прослеживается четкая тенденция к удешевлению бензина:

  • Бензин А-95+ (премиум) долгое время держался на отметке 84,41 грн/л, однако 13 августа упал до 84,13 грн/л, а 14 августа опустился еще ниже — до 83,98 грн/л.
  • Обычный А-95 в начале месяца стоил 81,54–81,58 грн/л, затем долгое время удерживался на уровне 81,48 грн/л, а за последние сутки снизился сначала до 81,18 грн/л, а теперь — до 81,08 грн/л.
  • Бензин А-92 также подешевел: после длительной стабильности на уровне 77,90 грн/л его средняя цена снизилась сразу до 76,90 грн/л.
  • Дизельное топливо после незначительного роста 4 августа (с 92,18 до 92,46 грн/л) 13 августа немного подешевело до 92,36 грн/л и остается на этой отметке.
  • Автогаз оказался самым стабильным — как поднялся 4 августа с 42,54 грн/л до 42,59 грн/л, так и зафиксировался без изменений до середины месяца.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию для горожан останутся без изменений.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, стоит заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

цены на топливо Одесса АЗС топливо рынок топлива
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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