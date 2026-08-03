Цены на топливо в Одессе 3 августа: стоимость бензина и дизельного топлива

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Начало августа принесло одесским водителям очередное повышение цен на АЗС. На табло вновь заметили рост цен, который больше всего коснулся владельцев дизельных автомобилей. В то же время ситуация с наличием отдельных марок топлива несколько стабилизировалась.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько сейчас обойдётся заправка автомобиля на заправках города и что изменилось с конца прошлой недели.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 3 августа крупные сети АЗС предлагают топливо по следующим ценам:

WOG:

ДП "Евро" — 93,80 грн/л

ДП Mustang — 96,80 грн/л

А-95 Евро — 83,50 грн/л

95 Mustang — 85,90 грн/л

100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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92 — 77,90 грн/л

95 — 79,90 грн/л

95 Energy — 82,90 грн/л

ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

A-95 Евро — 82,90 грн/л

PULLS ДП — 95,50 грн/л

ДП Евро — 92,50 грн/л

Сравнение с ценами в пятницу, 31 июля

За эти выходные на стеллажах заправок произошли заметные корректировки. В сети WOG дизельное топливо (как "Евро", так и "Mustang") подорожало на 1 гривну за литр, тогда как цены на бензин остались без изменений. Сеть ОККО на этот раз сохранила свои цены на уровне пятницы для всех видов топлива.

Есть хорошие новости для клиентов UKRNAFTA: в ассортимент заправок вернулся бензин 95 Energy по цене 82,90 грн/л, которого не было в наличии в конце прошлой недели. Цены на остальные марки бензина и дизельного топлива в этой сети остались стабильными.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно актуальным данным мониторинга по состоянию на 3 августа, средняя стоимость топлива в регионе составляет:

Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (повысился на +0,29 грн)

Бензин А-95: 81,54 грн/л (вырос на +0,30 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений)

Дизельное топливо: 92,18 грн/л (подорожало на +0,74 грн)

Автомобильный газ: 42,54 грн/л (несколько подешевел на -0,05 грн)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Отдельный обзор цен по операторам Одесской области показывает следующее распределение стоимостных показателей:

AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 94,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 82,99 грн/л, дизельное топливо — 92,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 92,50 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.