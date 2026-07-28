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Главная Одесса Цены на топливо в Одессе стремительно растут: стоимость на АЗС

Цены на топливо в Одессе стремительно растут: стоимость на АЗС

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 16:47
Цены на топливо в Одессе: сколько стоит бензин и дизель
Цены на АЗС Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на автозаправочных станциях Одессы и области существенно изменилась, что заставляет автовладельцев более тщательно планировать свой бюджет. В течение июля стоимость почти всех видов топлива неуклонно росла, достигнув новых максимумов. Больше всего подорожание ощутили владельцы дизельных автомобилей, однако и цены на бензин и автогаз не остались на прежнем уровне.

Новини.LIVЕ рассказывают, где сейчас выгоднее всего заправить бак и какие суммы приходится платить одесским водителям.

Актуальные цены на АЗС Одессы

На крупнейших сетевых заправках города установились следующие цены за один литр:

WOG:

  • А-95 Евро — 83,50 грн
  • 95 Mustang — 85,90 грн
  • 100 Mustang — 92,90 грн
  • ДП Евро — 90,80 грн
  • ДП Mustang — 93,80 грн

ОККО:

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  • А-95 Евро — 82,90 грн
  • PULLS 95 — 85,90 грн
  • PULLS 100 — 92,90 грн
  • ДП Евро — 89,90 грн
  • PULLS ДП — 92,90 грн

UKRNAFTA:

  • А-92 — 77,90 грн
  • А-95 — 79,90 грн
  • 95 Energy — 82,90 грн
  • ДП — 86,90 грн

Средние цены операторов

Согласно мониторингу Министерства финансов Украины, стоимость топлива среди сетей региона распределилась следующим образом:

  • БРСМ-Нафта: А-95 — 77,99 грн, ДП — 86,99 грн, Газ — 39,99 грн.
  • AMIC: А-95 — 79,99 грн, дизельное топливо — 87,99 грн, газ — 40,99 грн.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн, А-95 — 79,90 грн, дизельное топливо — 85,90 грн, газ — 40,10 грн.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн, А-95 — 85,40 грн, дизельное топливо — 92,90 грн, газ — 41,90 грн.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн, дизельное топливо — 86,90 грн, газ — 40,90 грн.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн, А-95 — 79,90 грн, дизельное топливо — 86,90 грн, газ — 41,90 грн.
  • VST: А-95 — 79,90 грн, ДТ — 87,90 грн, Газ — 41,40 грн.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн, А-95 — 83,50 грн, дизельное топливо — 90,80 грн, газ — 42,90 грн.
  • Катрал: А-95+ — 80,99 грн, А-95 — 79,99 грн, дизельное топливо — 89,99 грн, газ — 40,79 грн.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн, А-95 — 82,90 грн, дизельное топливо — 89,90 грн, газ — 42,90 грн.

Как изменились цены по сравнению с началом месяца

Если сравнить средние показатели на 1 июля и 28 июля 2026 года, то топливо стремительно дорожает:

  • Бензин А-95+ подорожал с 78,34 грн до 83,98 грн (+5,64 грн/л).
  • Бензин А-95 подорожал с 75,13 грн до 80,94 грн (+5,81 грн/л).
  • Бензин А-92 подорожал больше всего среди бензинов — с 68,90 грн до 77,90 грн (+9,00 грн/л).
  • Дизельное топливо стало рекордсменом по росту: с 75,23 грн подскочило до 88,62 грн (+13,39 грн/л).
  • Сжиженный газ подорожал умереннее — с 39,87 грн до 41,38 грн (+1,51 грн/л).

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

цены на топливо Одесса АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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