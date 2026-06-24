Цены на творог, брынзу и сметану на рынке в Одессе в июне

Молочный прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На рынке "Черемушки" в Одессе покупателям предлагают широкий выбор домашней молочной продукции. Здесь можно найти творог, сметану, брынзу, сливки и масло с юга Одесской области. Продавцы говорят, что сейчас наибольшим спросом пользуются продукты для сезонных блюд с клубникой и молодыми овощами. Несмотря на войну и изменения в жизни горожан, рынок продолжает работать и остается местом встреч для постоянных покупателей.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" в Одессе и узнали, сколько стоит молочная продукция в июне.

Домашняя продукция

Молочная продукция поступает на прилавки из села Ройлянка Белгород-Днестровского района. По словам продавщицы Татьяны, товар привозят каждые два дня, поэтому покупатели получают свежие продукты. Особенно популярными остаются различные виды творога, сметана и брынза. Летом люди также активно покупают сливки к клубнике и домашнее молоко.

"У нас всё свежее и натуральное. Люди сейчас берут сметану и сливки к клубнике, хорошо покупают творог и брынзу. Мы работаем для того, чтобы покупатели могли каждый день найти качественные домашние продукты", — рассказала продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о товаре. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на молочные продукты

Стоимость молочной продукции на рынке варьируется в зависимости от жирности и способа приготовления. Самым доступным является нежирный творог, а самым дорогим среди популярных позиций — домашнее масло и густые сливки. Также покупатели могут выбирать между несколькими видами брынзы и сметаны.

Масло на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

Сыр жирный — 200 грн/кг

Сыр средней жирности — 120 грн/кг

Нежирный творог — 100 грн/кг

Сулугуни — 300 грн/кг

Домашние блины с творогом — 270 грн/кг

Сметана — 200 грн/кг

Сметана "Кушинка" — 130 грн/кг

Свежая овечья брынза — 300 грн/кг

Выдержанная овечья брынза — 350 грн/кг

Коровья брынза — 220 грн/кг

Брынза с укропом — 180 грн/кг

Густые сливки — 350 грн/кг

Домашнее масло — 500 грн/кг

Молоко — 50 грн/л

Сметана в продаже. Фото: Новини.LIVЕ

Спрос и покупатели

Продавцы говорят, что за последние годы состав покупателей заметно изменился. Часть постоянных клиентов уехала за границу, однако их место заняли переселенцы и новые жители города. На рынке отмечают, что многие люди, приехавшие в Одессу во время войны, положительно отзываются о городе и местных продуктах. Несмотря на все трудности, торговля продолжается, а покупатели продолжают поддерживать местных производителей.

"Многие из наших постоянных покупателей уехали из-за войны. Но есть люди, которые переехали в Одессу и остались здесь жить. Они говорят, что город уютный, а продукты вкусные и натуральные. Война изменила жизнь каждого, но мы продолжаем работать и стараемся держаться", — отметила Татьяна.

Брынза на рынке. Фото: Новости.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе продавцы предлагают широкий выбор свежей зелени и салатов. На прилавках можно найти как привычные укроп и петрушку, так и рукколу, базилик и спаржу. В то же время продавцы говорят, что людей на рынке стало меньше. Из-за этого спрос на дорогие товары остается невысоким.

Также Новини.LIVE писали, что в июне фруктовые ряды рынка "Черемушки" в Одессе заполнены сезонными ягодами и фруктами. Наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, вишня и клубника. Продавцы отмечают, что покупателей в последнее время стало больше, ведь многие люди вернулись в город на лето. В то же время цены на отдельные товары постепенно растут из-за смены сортов и особенностей поставок.