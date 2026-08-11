Тушенка с сюрпризом: на Одесчине задержали девушку с психотропами

Полицейский открывает банки. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области задержали 19-летнюю жительницу другой области. Девушку подозревают в попытке незаконно перевезти через границу около трех килограммов особо опасного психотропного вещества. Чтобы скрыть запрещенный товар, она использовала консервные банки. Ее задержали перед выездом в соседнюю страну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Задержание на границе

Правоохранители получили информацию о канале незаконного перемещения наркотиков и психотропных веществ через границу Украины. В ходе проверки правоохранители установили, что к сделке может быть причастна 19-летняя жительница другой области. Девушка приехала на автомобиле к одному из международных пунктов пропуска в Одесской области. В ходе досмотра у неё обнаружили около трёх килограммов особо опасного психотропного вещества.

Задержанная девушка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Укрытие в банках

Запрещенный товар девушка пыталась спрятать в девяти консервных банках из-под тушеной свинины. По данным правоохранителей, таким образом она планировала переправить психотропное вещество в соседнюю страну. Обнаруженное вещество изъяли. Его направили на экспертизу, которая должна окончательно установить состав и характеристики изъятого.

Что грозит

Действия задержанной квалифицировали как покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров по статье 305 Уголовного кодекса Украины. Расследование ведут сотрудники СБУ. В случае доказательства вины 19-летней девушке грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.

Дела с психотропными веществами

Ранее в Одессе правоохранители пресекли попытку незаконно доставить наркотики в следственный изолятор. 26-летний предприниматель пытался провезти на территорию СИЗО более 690 капсул, свертков, пакетиков и других емкостей с веществами синтетического и растительного происхождения. Запрещенный товар он перевозил под видом хозяйственной деятельности.

При проверке одного из пакетиков экспресс-тест показал наличие метадона. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта в местах лишения свободы. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 998,4 тысячи гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащий хранил при себе наркотические вещества для личного употребления. Его разоблачили ночью во время проверки на одной из улиц города. Мужчина добровольно сдал запрещенные вещества и признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и вынес обвинительный приговор.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе двое мужчин пытались нажиться на продаже тяжелых наркотиков в центре города. Полиция задержала сообщников именно в тот момент, когда они планировали передать товар покупателю. Теперь вместо больших денег их ждет длительный срок за решеткой.