Международный день поэзии 2024: как живет украинская литература во время войны

Одесский поэт Андрей Хаецкий. Фото: Наталья Михайленко

Время диктует свои правила и условия, в том числе и в литературе. Полномасштабное вторжение России задело все направления нашей жизни. Как война изменила вкусы украинцев, что сегодня пользуется большим спросом и трудно ли писать под звуки пролетающих вражеских дронов? Как и чем сегодня живет украинская литература?

Об этом журналисты Новини.LIVE в Международный день поэзии побеседовали с одесским поэтом Андреем Хаецким.

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Говорить о том, что окружающие события никак не влияют — это лукавить, признается одесский поэт. К сожалению, в стихах стало больше смерти — как осознание цены, которую сейчас платят украинцы. Но у каждого из нас есть сила, которая помогает жить и каждый день признаваться в любви своему городу и своей стране.

"Поэзия — это и есть жизнь. И стихи именно так пишутся, изображая реальность. Не хотелось бы писать об этом, но пишется. Потому что нельзя игнорировать все эти события", — сказал поэт Андрей Хаецкий.

Одесский поэт Андрей Хаецкий. Фото: Новини.LIVE

Военная тематика вытеснила лирику

В нашей стране продолжается полномасштабная война, и появление множества произведений о ней совершенно естественно. Сейчас создается новая военная литература, заставляющая читателя рефлексировать. Многие художники покинули свою привычную жизнь и встали на защиту страны. По словам поэта, они имеют право осветить в творчестве пережитые события, чтобы люди о них помнили.

"На самом деле военной лирики тоже много, есть поэты, которые пишут важные тексты, которые нужно читать. К сожалению, потеря такого поэта — это большая боль, что мы теряем писателей на войне и целую жизнь нации", — добавил художник.

Но не следует искать границы между лирикой и военной литературой. Любая поэзия есть отражение настоящего, которое должно быть увидено читателем. Особенно с таким творчеством необходимо ознакомиться сомневающимся в своей гражданской позиции людям.

Отношение одесситов к современной литературе

Нельзя также не заметить трендовость украинской культуры. Все большее число поэтов и писателей меняют стиль и чаще публикуют именно украиноязычные произведения. В последние несколько лет издатели начали больше печатать украинскую и украиноязычную литературу, ведь до этого преобладала российская.

Кроме того, типографии взяли курс на переиздание классической литературы, не включенной в школьную программу. Именно это побуждает людей к заинтересованности украинской литературой, которая раньше так не проявлялась.

"Я вырос в период, когда инфопространство было перенасыщено русским языком и литературой. И первые стихи писал на русском, несмотря на то, что в быту общался на украинском. Мне, подростку, казалось, что это круче. Ориентировочно в 2010 году, когда я столкнулся в Интернете с критикой текстов, я понял, что нужно изменить подход и осознаннее писать", — подчеркнул Хаецкий.

Андрей Хаецкий о становлении литературы. Фото: Новини.LIVE

Думать на украинском

В нашей стране идет процесс постепенной украинизации общества. Исключением не стали и авторы, осознающие свое значение во взрослом возрасте. Это помогает изменить мировоззрение, влияющее на творчество.

"Я сейчас даже когда встречаю англоязычные тексты, в голове перевожу их на украинский. Думаю я на украинском. Я уже не помню, как искать рифму на русском. Более 10 лет я это делаю на украинском. Не могу уже сказать, как легче", — отметил поэт.

Знаковость Одессы в творчестве художника

Произведениям многих авторов присуще присутствие символов. В частности, Андрей Хаецкий своим символом выбрал Одессу и "большую воду", которой является для него необъятное Черное море. Они всегда фиксируются в моменте, к которому можно обратиться в любой период.

"Я не просто влюблен в Одессу и в море, я имею прямую зависимость от большой воды. И я имею зависимость от этого города, ведь он для меня родной, мне в нем легче дышится, любится. И в какой-то момент мне даже показалось, что в моем творчестве наступила критическая масса моря, но его слишком много не бывает — оно является для меня персонажем для творчества", — сказал поэт Андрей Хаецкий.

Андрей Хаецкий о творческом пути. Фото: Новини.LIVE

Самый интересный момент в творчестве

По словам художника, самым желанным моментом в жизни каждого автора является признание и общение с единомышленниками. В частности, увлекательны были встречи со школьниками, которым интересно слышать, что украинская литература жива.

"Из таких встреч вспоминаетсятся мальчик в маленькой школе в Одесской области. Передо мной собрался целый зал, и один мальчик из второго класса поднял руку и сказал: "Я знаю, как ты пишешь стихи — тебе Бог помогает". Это было самое теплое, что происходило на подобных встречах", — с улыбкой сказал Андрей Хаецкий.

Также поэт добавляет, что современная школьная программа не всегда дает осознание того, что украинский литературный процесс жив. Хотя с годами эта ситуация изменилась, и многие учителя практикуют подходы, когда приглашают современных писателей на уроки.

Проблемы современных авторов

Несмотря на значительную популярность и интерес к современной украинской литературе, наибольшей проблемой остается возможность издать книгу. С войной многие издательства снизили свою мощность, а некоторые и вовсе прекратили работу. А отдельные типографии не берутся за новые проекты из-за недостаточности финансирования и рисков, связанных с войной.

"Я знаю точно, книгоиздательский бизнес страдает из-за потери многих типографий. Вот вчера в Харькове попали в дежурную типографию, где погибли и пропали без вести люди. Там уничтожено предприятие, где многие издательства печатали свои книги", — добавил поэт.

Современному автору очень трудно найти то место, которое сможет оформить его произведение в физическую книгу, это проблема. Сейчас есть много вариантов, чтобы продвигать себя в Интернете, но там нетрудно потеряться. Ведь информационное пространство уже перенасыщено, говорит Андрей Хаецкий.

Андрей Хаецкий о проблемах современных авторов. Фото: Новини.LIVE

Какой будет Одесса в будущем

У украинского народа есть суперсила — жажда свободы, несмотря на постоянные попытки врага нас уничтожить. В середине каждого гражданина есть свет, который обязательно победит тьму.

"В будущем Одесса будет с морем, а Украина — с Одессой и целью, позволяющей нашему народу каждый раз после больших потрясений восстанавливаться и продолжать жить", — отметил Андрей Хаецкий.

Поэзия объединяет, вдохновляет, умиляет и лечит сердца людей. У человечества нет ответа на вопрос, в чем секрет поэтического волшебства — они всегда остаются загадкой. У украинской литературы в Одессе, без сомнений, есть будущее, но какое именно — зависит от каждого автора и читателя.