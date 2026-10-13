Дроны атаковали суда у берегов Болгарии: что известно об ударе

Горящее судно в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Чёрном море недалеко от Болгарии дроны атаковали два судна. Одно из них затонуло, а с другого удалось спасти весь экипаж, среди которого были украинцы. Болгарские власти выясняют обстоятельства атак и просят международных партнеров помочь расследовать инциденты и усилить защиту морского и воздушного пространства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева и Министерство иностранных дел Украины.

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Что известно об атаке на суда

По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, сигнал о судне, попавшем в бедствие вблизи города Бяла, поступил в 01:30. По информации экипажа, три воздушных дрона нанесли удары по палубе и борту судна.

"Сразу после задействования наших аварийно-спасательных средств пограничная полиция спасла весь экипаж судна, состоящий из 7 граждан Украины и 8 граждан Азербайджана", — сообщил Радев.

Речь идет о судне "Челси 3", принадлежащем Украине, зарегистрированном в Одессе и ходящем под флагом Мальты. Всех 15 членов экипажа доставили в порт Варны. Пятерым из них оказывают медицинскую помощь в связи с легкими ранениями.

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Одно судно затонуло

Болгарские власти также получили информацию об ещё одном повреждённом судне. Оно находилось примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца.

"По имеющейся на данный момент информации, судно затонуло. Спасён один член экипажа. Мы только выясняем ситуацию", — заявил Румен Радев.

Обстоятельства инцидента и другие подробности на момент заявления ещё выяснялись.

Вызов посла РФ

Болгарские власти пока не располагают достаточными доказательствами, чтобы обвинить конкретную страну в нападениях. В то же время Радев заявил, что их последствия выгодны России.

"У нас нет неопровержимых и четких доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в адрес какой-либо из сторон. Но логика подсказывает, что результат в пользу Российской Федерации", — подчеркнул премьер-министр Болгарии.

Радев анонсировал беседу с российским послом Валентиной Митрофановой. Также он планирует обсудить ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Болгария просит международных партнеров помочь расследовать атаки, установить происхождение дронов и усилить наблюдение за морским и воздушным пространством.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаки и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Он подчеркнул необходимость защитить свободу судоходства и привлечь Москву к ответственности.

"Черное море — жизненно важная артерия глобальной продовольственной безопасности. Россия атакует его, чтобы превратить голод в оружие и держать мир в заложниках", — заявил Сибига.

По словам главы МИД, атака, в результате которой пострадали украинцы и азербайджанцы, демонстрирует сознательное пренебрежение Россией к жизни гражданских лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.