Прогноз погоды в Одессе на завтра - 1 апреля.

Одесская Аркадия. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 1 апреля, будет ясной и теплой. Солнце светит день. Осадков не ожидается. Температура воздуха подниматься до +20 °С днем и +10 °С ночью. Ветер переменных направлений.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +9 °C. Ветер южный — 2 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +10 °C. Ветер южный — 3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +19 °C. Ветер южный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +17 °C. Ветер южный — до 3 м/с.

Восход солнца: 1 апреля солнце взойдет в 06:35.

Заход: 1 апреля солнце будет заходить в 19:26.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 50 минут.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10°C, днем +22...+27°C, в прибрежной зоне +13...+15м.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине 1 апреля

Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.