Обстрел Одессы 4 марта — в городе повреждена критическая инфраструктура

Пожарные на месте событий. Фото: t.me/dsns_telegram

Российские войска вечером, 4 марта, атаковали Одессу и Одесскую область дронами, нанесли разрушения в городе. Сейчас уже появились первые кадры последствий атаки.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Первые фото и уточнения по атаке по Одессе 4 марта

"Россия снова атаковала Одесскую область. Известно об 1 погибшем человеке в результате массированного удара по региону. Масштабные разрушения, пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что последствия террора ликвидировали более 60 спасателей. Информация о раненых уточняется.

Напомним, что в тот же вечер, 4 марта, россияне атаковали дронами Харьков. Вражеский беспилотник попал в гражданское предприятие, пострадали два троллейбуса.

Кроме того, в Бориспольском районе Киевской области, на фоне таки дронов РФ зафиксированы повреждения в домах, а на одном из предприятий пожар.