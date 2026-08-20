Убежища в центре Одессы: проверка доступности и комфорта

Надпись "Бомбоубежище". Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Дерибасовская — главная улица Одессы, где всегда много гостей города. Тревога может застать в любой момент, и при угрозе шахедных или ракетных ударов времени на поиски безопасного места почти нет — поэтому до укрытия нужно добраться за считанные минуты. Где и в каком состоянии на пятом году войны сегодня находятся защитные сооружения?

Журналисты Новини.LIVE провели проверку укрытий и бомбоубежищ вблизи Дерибасовской.

Убежища возле Дерибасовской

В пик сезона на центральной улице Одессы ежедневно одновременно находятся несколько сотен человек. Причем большинство из них — туристы. Учитывая постоянные обстрелы центральной части города со стороны РФ, здесь буквально на каждом шагу должны быть указатели, которые в случае опасности направляют людей в безопасные места. Однако фактически их нет. Даже если воспользоваться картой, на которой обозначены все городские укрытия, можно увидеть, что поблизости их не так много. Более того, никто не даст вам гарантии, что укрытие будет доступно. Поэтому драгоценное время можно потратить на путь к подвалу, который в итоге окажется закрытым.

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ланжероновская, 26

Одно из укрытий рядом с Дерибасовской находится на Ланжероновской, 26. От главной улицы до него примерно 300 метров, а вход спрятан во дворе, поэтому без официальной карты с первого раза его можно и не заметить.

Убежище на ул. Ланжероновской, 26 на карте убежищ. Фото: скриншот omr.gov.ua

Внутри условия довольно хорошие: укрытие рассчитано на 127 человек, есть места для сидения, свет, розетки, вентиляция, туалет, аптечка, огнетушители и несколько аварийных выходов. То есть здесь можно не просто переждать тревогу несколько минут, а оставаться и дольше. Есть даже матрасы на случай, если атака произойдет ночью или продлится несколько часов. Единственный заметный минус — отсутствие пандуса. Из-за этого людям в инвалидных креслах или родителям с детскими колясками будет сложно попасть внутрь.

Убежище на ул. Ланжероновской, 26. Фото: Новини.LIVE

Греческая, 46

На официальной карте по этому адресу обозначены сразу два укрытия, которые также находятся примерно в 300 метрах от Дерибасовской. Возле одного из них есть указатель, ведущий в подвальное помещение. Однако уже внутри нас ждали закрытые двери — никакой дополнительной информации, официальной таблички или контактов ответственного лица нет.

Убежище на ул. Грецкой, 46. Фото: скриншот omr.gov.ua

Работницы близлежащего заведения рассказали, что это убежище не работает уже давно. Поэтому в случае тревоги рассчитывать на него не стоит, даже несмотря на то, что оно до сих пор остаётся на официальной карте.

Вход в убежище на ул. Грецкой, 46. Фото: Новини.LIVE

Второе укрытие найти оказалось ещё сложнее. Официальной таблички здесь нет — только самодельная надпись возле помещения, где находится пространство для детского творчества. Люди, работающие по соседству, говорят, что когда заведение открыто, сюда пускают родителей с детьми, чтобы они могли переждать российские атаки.

Самодельная надпись "Убежище" на ул. Греческой, 46. Фото: Новини.LIVE

Парковка ТЦ "Афины"

Внутри подземной парковки есть освещение, хотя его недостаточно, а полноценных мест для сидения немного — всего две скамейки и несколько импровизированных мест, застеленных картоном. Попасть на парковку могут и люди в инвалидных креслах, однако из-за крутого уклона им, вероятно, понадобится помощь другого человека. Для родителей с детскими колясками вход также доступен.

Надпись "Укрытие", указывающая на парковку ТЦ "Афины". Фото: Новини.LIVE

Импровизированные места, застеленные картоном, на парковке ТЦ "Афины". Фото: Новини.LIVE

Мобильное укрытие на Соборной площади

На Соборной площади, примерно в 180 метрах от Дерибасовской, рядом с детской площадкой установлено мобильное укрытие. Внутри есть скамейки примерно на 10–15 человек, вентиляция и отдельная разметка для инвалидной коляски или детской коляски. Помещение чистое, однако полностью безбарьерным его назвать сложно: пандуса нет, а на входе есть небольшой подъем примерно 5 см. Такое укрытие может стать быстрым вариантом в случае опасности, однако полноценной защиты не обеспечивает и рассчитано в первую очередь на защиту от обломков.

Мобильное укрытие на Соборной площади. Фото: Новини.LIVE

Подземный переход

Ближайший к Дерибасовской вариант, где в крайнем случае можно переждать тревогу, — подземный переход. Полноценным оборудованным укрытием его считать не стоит, однако он позволяет быстро оказаться ниже уровня земли. В случае опасности это может хотя бы частично защитить от обломков.

Подземный переход на ул. Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Убежища в Одессе

В Одессе проблема заключается не только в количестве укрытий, но и в том, насколько легко их найти. Причем это касается не только центра. Людям не хватает заметных табличек и указателей, чтобы быстро сориентироваться в случае опасности. Кроме того, далеко не каждый подвал действительно приспособлен для пребывания людей во время тревоги.

"Рядом с нашим домом укрытий практически нет. А то, что у нас сегодня называют укрытием, — извините, но это же просто отмазка и не более того. Это не укрытие, это подвал. Если туда попадет какая-то ракета или тот самый «шахед» — ну просто это будет братская могила", — говорит Геннадий.

Геннадий о ситуации с укрытиями в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время тревоги на Дерибасовской людям приходится рассчитывать на компромиссные варианты между расстоянием и уровнем защиты. Похожая ситуация и дома у одесситов — там, где рядом нет оборудованного укрытия, жители сами приспосабливают подвалы и другие помещения, чтобы иметь хотя бы какое-то место, где можно переждать опасность. Часть предприятий тоже позаботилась о таких помещениях для работников и посетителей, однако это скорее отдельные случаи, чем общая практика.

"Я очень редко сюда приезжаю, у нас на работе есть своё укрытие. Дома нет укрытия, но есть подвальное помещение. Мы сделали себе там небольшое укрытие", — говорит Любовь.

Любовь об укрытии возле дома и в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на учете числится 1249 объектов фонда защитных сооружений. Однако их вместимости хватает лишь примерно на 61,1% населения. То есть безопасных мест недостаточно даже по официальным расчетам. А наша проверка выявила ещё одну проблему — некоторые укрытия существуют на карте, но не работают в реальности. Поэтому на пятый год полномасштабной войны во время атаки одесситам до сих пор приходится не просто укрываться, а самостоятельно искать, где они действительно смогут защитить свою жизнь.

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