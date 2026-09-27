Ночью 27 сентября 2026 года РФ обстреляла Килию в Одесской области

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

У ніч проти неділі, 27 вересня, російські військові завдали повітряних ударів по місту Кілія в Одеській області. Під атакою опинилися портова і цивільна інфраструктура. Люди не постраждали. Пожежі загасили рятувальники.

Про це з посиланням на Ізмаїльську РВА, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Ізмаїльської РВА

Що відомо про обстріл Кілії вночі 27 вересня

Повітряну тривогу в Ізмаїльському районі в ніч проти 27 вересня оголошували двічі. Перша тривала від 23:15 26 вересня до 00:17 27 вересня. О 23:21 Ізмаїльська РВА зазначила, що група безпілотників рухається в напрямку Кілії, а 23:48 попередила про загрозу для Ізмаїла. Повітряні Сили ЗС України о 23:24 повідомили, що група безпілотників на півдні Одещини тримає курс на Ізмаїл і Катлабуг.

Скриншот повідомлень Ізмаїльської РВА

Повторна повітряна тривога почалася о 00:34 і тривала лише п'ять хвилин: до 00:39. Її оголошували, тому що о 00:24 військові зафіксували БпЛА, який летів із Чорного моря на Татарбунари.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що ввечері 26 вересня на Одещині внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Один із потерпілих перебуває в лікарні. Атака пошкодила будинки, виробництво, склад і фури.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера писав про удар, якого РФ завдала по автодорозі в Одеському районі вранці 26 вересня. Після обстрілу горіла одна з вантажівок, а ще дві фури зазнали пошкоджень. Травмувалися троє людей.