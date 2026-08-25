Удар по КПП на Одесчине: стало известно, когда возобновят работу

Спасатель тушит пожар после нападения на КПП. Фото: ГСЧС Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска ночью атаковали контрольно-пропускной пункт "Виноградовка" в Одесской области. Из-за повреждений он временно не пропускает людей и транспорт. Работу КПП могут возобновить через несколько дней, если удастся соорудить временные конструкции. Сейчас поток перенаправляют на соседние пункты пропуска.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Повреждения КПП

Пункт пропуска "Виноградовка" в Одесской области после ночной атаки России временно не работает. Из-за значительных повреждений пограничной инфраструктуры там сейчас невозможно осуществлять пропускные операции для людей и транспорта. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что в условиях опасности пропуск людей и транспорта на пункте был приостановлен. Это позволило избежать жертв среди тех, кто пересекал границу.

"Когда возникает опасность со стороны противника, пропускные операции приостанавливаются на том или ином пункте пропуска. Так было и этой ночью в Виноградовке, но, опять же, пограничная инфраструктура понесла значительные повреждения, и фактически этот пункт пропуска сейчас временно не функционирует", — отметил пресс-секретарь ГПСУ.

По словам Демченко, возобновить работу КПП можно будет только после того, как там будут созданы безопасные условия для работы пограничников и таможенников.

Атаки стали систематическими

Представитель ГПСУ считает, что российские войска уже не впервые атакуют пункты пропуска в Одесской области. На прошлой неделе под удар попал КПП "Табаки", расположенный недалеко от "Виноградовки". Демченко также отметил, что удары по пограничной инфраструктуре фиксировались и на других направлениях — как на границе с Молдовой, так и с Румынией.

"Это уже, к сожалению, не первый раз, когда враг наносит удары по пунктам пропуска в Одесской области, и на границе с Молдовой, и, собственно, на границе с Румынией. Но и на прошлой неделе, и в этот раз, к сожалению, инфраструктура пунктов пропуска довольно сильно повреждена", — отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, повреждения пока не позволяют полноценно осуществлять пропускные операции.

Когда возобновят работу

Точный срок возобновления работы "Виноградовки" будет зависеть от того, удастся ли быстро установить временные конструкции. Они должны обеспечить места для работы пограничной и таможенной служб. Если это будет возможно, КПП могут запустить значительно быстрее, чем в случае полного восстановления разрушенных постоянных сооружений.

"На прошлой неделе, когда враг атаковал Табаки, фактически уже на следующий день удалось возобновить пропускные операции именно благодаря размещению временных конструкций, где оборудовались рабочие места для контролирующих служб. Надеюсь, что в Виноградовке подобным образом удастся через несколько дней возобновить функционирование этого направления", — отметил Андрей Демченко.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сначала необходимо оценить безопасность территории и возможность размещения временных сооружений.

Увеличатся ли очереди

"Виноградовка" не относится к крупным пунктам пропуска, однако это направление активно использовалось для пересечения границы. По словам Демченко, соседние КПП способны принять дополнительный поток людей и транспорта. Поэтому на данный момент его закрытие не привело к значительному увеличению очередей на других пунктах пропуска в этом регионе.

"Соседние пункты пропуска способны также обеспечить пропуск того количества людей, которые выбирают этот регион для пересечения границы, и к большим очередям то, что в данный момент не функционирует "Виноградовка", не приводит", — добавил он.

В ГПСУ советуют перед поездкой следить за ситуацией на пунктах пропуска и учитывать загруженность различных направлений.

Куда перенаправляют поток

В настоящее время транспортный поток с "Виноградовки" перенаправляют на соседние пункты пропуска. Люди могут самостоятельно выбирать направление в зависимости от маршрута и загруженности КПП. По словам Демченко, сейчас поток направляют к пунктам пропуска "Табаки" и "Навитроя".

"Люди, отслеживая информацию о пунктах пропуска в этом регионе и учитывая логистические направления, куда им удобнее и куда им необходимо добраться, могут сами выбирать направления. Но на данный момент транспортный поток перенаправляется к пунктам пропуска "Табаки" и "Навитроя", — подытожил пресс-секретарь.

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