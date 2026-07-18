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Главная Одесса Удар по Одесчине: россияне атаковали место работы спасателей

Удар по Одесчине: россияне атаковали место работы спасателей

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 12:00
Россия во второй раз нанесла удар по месту, где работали спасатели в Одесской области
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС в Одесской области

Российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения. Также враг повторно атаковал место, где спасатели ликвидировали последствия обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

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Росіяни атакували рятувальників
Поврежденный автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС в Одесской области

Россия атаковала иностранное судно

По данным Олега Кипера, россияне атаковали иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате обстрела погиб один человек, ещё трое получили ранения.

"К сожалению, погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Также повреждены объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады", — сообщил Олег Кипер.

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Спасатели попали под повторный удар

После первой атаки на месте работали подразделения ГСЧС, которые ликвидировали ее последствия. Однако во время выполнения работ российские войска нанесли повторный удар именно по месту работы пожарных.

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"В результате была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал", — отметил Олег Кипер.

Пошкоджена автівка рятувальників
Атакованная машина ГСЧС. Фото: ГСЧС в Одесской области

В то же время в ГСЧС подчеркнули, что российские войска сознательно нанесли повторный удар по месту работы экстренных служб.

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"Враг в очередной раз доказывает, что его сознательной целью является уничтожение тех, кто спасает человеческие жизни и ликвидирует последствия российского террора", — сообщили в ГСЧС.

Рятувальники під час ліквідації
Спасатель во время работы. Фото: ГСЧС в Одесской области

Атака на Одессу

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры. Повреждения получили детский сад, два многоквартирных дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь автомобилей. В результате атаки погибли два человека — 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранения получили девять человек, среди которых двое мальчиков в возрасте 9 и 13 лет. Также пострадали три женщины в возрасте от 22 до 41 года и четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что вечером в пятницу, 17 июля, россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела повреждено гражданское судно, есть пострадавшие.

Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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