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Главная Одесса Удар по побережью Одессы: погибла молодая женщина, ранен мужчина

Удар по побережью Одессы: погибла молодая женщина, ранен мужчина

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 13:49
Атака дронов на Одессу: погибла женщина, мужчина получил ранения
Правоохранители на пляже. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Один из ударов пришелся на побережье Одессы. В результате атаки погиб один человек, также есть раненый. Спасательные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Внаслідок атаки на Одесу загинула жінка
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из видео

Последствия атаки

Днем 23 июня войска РФ атаковали Одесскую область с помощью дронов. По предварительной информации, в результате российского удара погибла 26-летняя женщина. Также известно о 39-летнем мужчине, получившем ранение. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется. На месте атаки работают все соответствующие службы.

Жителей региона в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

Что известно о нападении

Тревогу в Одесской области объявили в 11:02. Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели, направляющейся в сторону региона. Впоследствии раздался взрыв. После этого одесский район подвергся атаке ударных беспилотников. Мониторинговые каналы сообщали, что вражеский БПЛА летает над областным центром. Тревога была снята в 12:18.

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Как сообщали Новини.LIVE, утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по одному из районов Одесской области. В результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения и находятся в больнице. Повреждения получили гражданские объекты, техника и транспорт. Правоохранители начали расследование очередного военного преступления РФ.

Одесса обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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