Наезд на поезд в Одесской области: двое погибших, 317 человек эвакуированы

Локомотив поезда после нападения. Фото: Одесская ОВА

В Одесской области завершили эвакуацию пассажиров поезда, который утром 13 августа подвергся атаке российских ударных дронов. В результате удара загорелся локомотив, погибли машинист и его помощник. Пассажиры не пострадали. Из поезда эвакуировали 317 человек, в том числе 67 детей, и на 12 автобусах доставили их в безопасное место в Одессе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по поезду

Атака произошла в Березовском районе Одесской области. В результате удара загорелся локомотив пассажирского поезда. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар. К сожалению, погибли двое гражданских сотрудников железной дороги. Машинисту было 50 лет, его помощнику — 41.

Поезд после попадания. Фото: Одесская ОВА

Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. При этом пассажиры поезда, по предварительной информации, не пострадали.

"Тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская", — написал Зеленский.

Читайте также:

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Эвакуация людей

Спасатели совместно с другими службами организовали эвакуацию пассажиров. Из поезда вывели 317 человек, среди них 67 детей, и переместили их на безопасное расстояние.

Люди садятся в автобус. Фото: ГСЧС Одесской области

Эвакуация пассажиров. Фото: ГСЧС Одесской области

Для дальнейшей перевозки были задействованы 12 автобусов от ГСЧС, общин Березовского района и города Одессы. На них пассажиров доставили в безопасное место в Одессе. Во время эвакуации и перевозки людей на маршруте дежурили бригады скорой помощи.

Люди в автобусе. Фото: ГСЧС Одесской области

Расследование нападения

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военных преступлений, приведших к гибели людей. Дело возбуждено по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет УСБУ в Одесской области. Правоохранители работают на месте происшествия и документируют последствия российского нападения.

"Каждый день россияне наносят удары просто ради того, чтобы запугать людей и нарушить их привычный уклад жизни. И, к сожалению, далеко не на каждый такой удар мир реагирует решительно. Нужна большая помощь в сфере ПВО, большее давление на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе", — добавил президент.

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Сотрудники чрезвычайных служб осматривают локомотив. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по Измаилу

Ночью 13 августа российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате удара реактивного БПЛА получила травму 18-летняя девушка. В тяжелом состоянии её доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь. После атаки часть Измаила осталась без электроснабжения. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. В то же время объекты водоснабжения и водоотведения города перевели на резервные источники питания.

Также российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района. В результате удара возникли повреждения и пожар. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник , 11 августа, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными реактивными дронами. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 12 августа Одесса подверглась российским атакам. В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. В многоэтажном доме после ночной атаки произошел пожар в квартире. К счастью, люди не пострадали.