Удары по логистике в Крыму: поражен Чонгарский мост

Дыра в мосту. Фото: росСМИ

Удары по ключевым переправам на оккупированном юге могут создавать все больше проблем для российской армии. Из-за повреждения важных маршрутов оккупантам приходится искать более длинные пути для переброски техники и грузов. Это увеличивает затраты времени, топлива и нагрузку на логистику.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный аналитик Денис Попович, передает Новини.LIVE.

Кратчайший путь в Крым

По мнению военного аналитика Дениса Поповича, повреждение моста создает для российских войск дополнительные трудности. Он отмечает, что после предыдущего удара оккупантам уже пришлось менять маршруты снабжения. Из-за этого техника и грузы вынуждены преодолевать большее расстояние, что увеличивает затраты времени и ресурсов.

"Это кратчайший путь в Крым с временно оккупированных территорий Украинского Причерноморья и Приазовья. После предыдущего удара транспорт уже был переправлен по большему радиусу через Армянск и Чаплинку. Это добавляет минимум 50-100 километров к маршруту", — пояснил Попович.

Логистические проблемы

Аналитик обращает внимание, что дополнительные километры могут иметь серьезное значение для оккупационных войск. По его словам, длинные маршруты означают большие расходы топлива и нагрузку на систему снабжения. Кроме того, отдельные альтернативные пути проходят ближе к районам, где могут действовать украинские средства поражения.

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"В условиях дефицита горючего это будет иметь значение, потому что тратится больше ресурсов. Чаплинка находится ближе к зоне ударов, поэтому там возникают дополнительные риски для снабжения. Значение этого удара заключается в том, что логистическое плечо удлиняется и логистических трудностей становится еще больше", — отметил Попович.

По словам эксперта, через Чонгар традиционно проходил значительный транспортный поток в Крым. Именно поэтому любые повреждения этой переправы могут влиять на скорость и удобство переброски грузов между оккупированными территориями и полуостровом.

Удар по мосту

Чонгарский мост является одним из ключевых путей, которые соединяют оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Именно через него российские войска годами перебрасывали технику, боеприпасы и личный состав. Из-за стратегического значения переправа неоднократно становилась целью ударов во время полномасштабной войны.

Российские оккупанты 7 июня временно остановили движение через установленный ими "пункт пропуска "Джанкой". Незаконные власти заявили об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на ВОТ Херсонщины. Новые повреждения мост получил в ночь на 9 июня. Однако официального подтверждения последствий еще нет.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.

Также Новини.LIVE писали, что Крымский мост и прилегающая акватория остаются одними из важнейших объектов для российских сил на оккупированном полуострове. Для их охраны РФ привлекает корабли и постоянные патрули, однако ситуация в районе остается напряженной. Украинские военные внимательно следят за тем, что происходит возле моста и в море. В то же время россиянам приходится искать новые способы контроля над акваторией после потерь своих плавсредств.