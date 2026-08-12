Нападение на Балаклею: трое человек пострадали, возникли пожары

Горящее судно у берегов Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия регулярно наносит удары по объектам морской инфраструктуры и судам в Одесской области. Из-за опасности часть судовладельцев отказывается заходить в украинские порты. Если морские перевозки сократятся, альтернативные маршруты не смогут полностью компенсировать потери. Это создает серьезные риски для украинского экспорта.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт по геоэкономике и международной торговле Олег Саркиц, передает Новини.LIVE.

Порты подвергаются атакам

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области и судам создают все больше рисков для работы морского коридора. Из-за этого судовладельцы могут отказываться от захода в украинские порты, опасаясь за безопасность экипажей и судов. По словам эксперта по геоэкономике и международной торговле Олега Саркица, полноценной альтернативы портам Большой Одессы другие маршруты пока не представляют.

"Мы понимаем, что полностью мы не сможем заменить, например, грузопоток в 60–70 миллионов тонн, который проходил через порты Большой Одессы", — отметил Саркиц.

Не те объемы

По оценке эксперта, через порты Большой Одессы ежегодно проходило около 60–70 млн тонн грузов. Значительную часть составляла сельскохозяйственная продукция — около 40 млн тонн. Также через морские порты экспортировалось примерно 30 млн тонн руды и 3–4 млн тонн металлургической продукции. В среднем это около 6 млн тонн грузов в месяц. В то же время маршрут через Молдову может пропускать лишь около 400 тыс. тонн.

Читайте также:

"То есть это несравнимые цифры, и себестоимость логистической перевозки будет намного выше", — пояснил Саркиц.

Более дорогая логистика

Стоимость доставки грузов также может стать серьёзной проблемой для украинских экспортеров. По словам эксперта, железнодорожная доставка в порты Большой Одессы по территории Украины обходилась примерно в 40–45 долларов за тонну. Если же грузы направлять в румынскую Констанцу через Молдову, стоимость может вырасти примерно до 140 долларов за тонну.

"И, соответственно, наша продукция не будет конкурентоспособной на внешних рынках, её никто не будет покупать", — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на западные маршруты через Венгрию, Словакию и Польшу. Там дополнительной проблемой является разная ширина железнодорожной колеи, что увеличивает расходы и время доставки.

Таким образом, альтернативные пути могут помочь Украине в случае проблем с морским экспортом, но полностью заменить порты Большой Одессы они не способны.

Атаки усиливаются

Интенсивность российских атак на украинскую портовую инфраструктуру продолжает расти. Только за первые дни августа было зафиксировано пять ударов по портовым объектам, три атаки на гражданские суда в портах и еще две — на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре.

В июле масштабы атак были еще больше. За месяц Россия совершила 67 атак на объекты морских портов, 35 — на гражданские суда в портах и 22 — на суда в Украинском морском коридоре.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Черном море, где враг пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.