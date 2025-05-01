Что даст Одесской области соглашение Украины и США о недрах

Вышки по добыче газа и нефти Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo

Подписанное между Украиной и США стратегическое соглашение в сфере разведки и добычи природных ресурсов это только первый шаг. Официально документ еще не обнародован, однако по имеющейся информации он может заложить основу для инвестиционного прорыва в отдельных регионах — прежде всего, в Одесской области. В то же время этот договор вызывает вопросы: действительно ли это инструмент послевоенного восстановления или скрытый риск зависимости?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с политологом Алексеем Буряченко.

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Что предусматривает соглашение

Разговоры о ресурсном сотрудничестве ведутся не первый месяц. Идея создать фонд совместного освоения недр была предложена Украиной еще в середине 2023 года. Тогда она не получила развития — США не были готовы к прямым обязательствам, в частности накануне президентских выборов. Теперь ситуация изменилась. Инициативу поддерживают в команде Дональда Трампа, которые видят в соглашении возможность и для геополитического, и для экономического усиления США.

"Она может по факту стать фундаментом для нашего послевоенного восстановления. Концептуально это интересная идея, которую еще Украина предлагала администрации Байдена. Но на тот момент, команда Байдена, видимо, не посчитала это электорально для себя интересным", — объясняет политолог Алексей Буряченко.

Политолог Алексей Буряченко, о том что предусматривает соглашение между США и Украиной. Фото: Новини.LIVE

Формально Вашингтон пока не комментирует детали документа, однако украинская сторона рассчитывает, что документ станет не только правовым инструментом, но и политическим сигналом. Для Киева это — подтверждение доверия, для Вашингтона — повод говорить о стратегическом присутствии во временно оккупированных регионах, где больше всего этих недр. Особенно в условиях возможной паузы в военной поддержке.

Соглашение с США важно для Одессы

Соглашение может иметь непосредственное влияние на южные регионы Украины. Речь идет прежде всего об Одесской области, которая имеет стратегическую инфраструктуру — порты, логистику, выход к Черному морю. Открытие доступа к недрам на юге станет толчком к новой волне экономической активности. Законодательно предусмотрено, что часть рентной платы от добычи природных ресурсов будет поступать в местные бюджеты — это создает возможности для целевых программ развития.

"В рамках строительства новых инфраструктурных проектов или приоритетной эксплуатации будет спрашиваться мнение агентства, которое будет создаваться между Украиной и США. Если мы говорим о совершенно новом подходе к георазведке и добыче, то это будет развиваться мощнее. А учитывая, что, монопольная инфраструктура морская есть только в Одессе и в одесском регионе это автоматически будет приводить к модернизации портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры", — отмечает эксперт.

Политолог Алексей Буряченко, чем соглашение важно для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ключевым фактором станет не только техническая реализация, но и прозрачность процедур: доступ к геоданным, конкуренция в тендерах, контроль за экологическими последствиями. Все эти компоненты должны быть прописаны в окончательном тексте соглашения, чтобы мы имели определенную гарантию безопасности.

Что согласовано с Америкой

Переговоры проходили в несколько этапов. Первый вариант соглашения, предложенный США, содержал ряд неприемлемых пунктов. Речь шла о возможном навязывании долговых обязательств в размере до 300 миллиардов долларов и автоматическом продлении условий без согласия Украины. Это вызвало серьезное сопротивление со стороны украинской переговорной группы. Неофициально Киев дал понять партнерам: такая редакция не получит поддержки ни в правительстве, ни в парламенте.

"Текст соглашения не был подписан. Все же, почему Украина должна признавать тот долг, которого по факту нет. Его уже убрали. Есть даже определенные интересные продвижения. Поэтому я бы не сказал, что мы стояли на месте и что правительственная команда слабо проработала. Наоборот, проработала неплохо", — комментирует политолог Алексей Буряченко.

Эксперт Алексей Буряченко, о соглашении с Америкой. Фото: Новини.LIVE

После этого стороны вернулись к формату рамочного соглашения. В обновленной версии удалось зафиксировать несколько принципиальных условий: реинвестирование доходов в Украину в течение первых десяти лет, возможность остановки действия соглашения по согласованию обеих сторон. Эти положения стали компромиссом, который позволил продолжить работу над текстом без окончательного его подписания.

Американские инвестиции в Украину

На сегодня модель финансирования выглядит как двусторонний фонд. Украинская сторона вносит долю в виде доступа к недрам и инфраструктуре, американская — технологии, управленческие решения и финансирование. Однако окончательная конфигурация еще не определена. Неизвестно, кто будет контролировать ключевые решения — правительство или международный совет. Также не обнародован механизм распределения доходов — это вызывает беспокойство со стороны экспертов.

"Если соглашение не будет отвечать национальным интересам — оно парламент не пройдет. Это очевидно", — отмечает эксперт.

Политолог Алексей Буряченко, об американских инвестициях в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украина намерена настаивать на сохранении суверенного контроля за природными ресурсами и прозрачности всех решений. Именно эти требования станут лакмусовой бумажкой для того, действительно ли речь идет о партнерстве, а не об эксплуатации. Обнародование финальной версии документа будет ключевым тестом для всех сторон. Возможное соглашение с США в сфере недропользования — это не просто экономический документ. Оно открывает двери к новой модели сотрудничества, где ресурсы становятся частью геополитической игры.

Ранее мы писали, что в администрации США критикуют подход Уиткоффа к переговорам. А также, о том что Трамп раскрыл, о чем на самом деле говорил с Зеленским в Ватикане.