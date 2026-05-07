Угроза наступления на Одесскую область из Приднестровья: защита границ

"Зубы дракона" на границе с Приднестровьем. Фото: ОК "Запад"

Украина продолжает укреплять границу с непризнанным Приднестровьем из-за присутствия там российского контингента и риска возможных провокаций, в частности в Одесской области. На юго-западном направлении обустраивают инженерные заграждения, строят рокадные дороги и усиливают оборонительные рубежи. Украинские военные готовятся к различным сценариям развития событий и наращивают систему быстрого реагирования.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

Угроза из Приднестровья

Украинские военные и пограничники продолжают внимательно следить за ситуацией на границе с Приднестровьем. Внимание к этому направлению не уменьшается еще с 2022 года, ведь в регионе остается российский военный контингент. Именно поэтому на юго-западном рубеже усиливают фортификации и готовят оборонительную инфраструктуру. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что пока украинская сторона не фиксирует активных перемещений или подготовки к наступательным действиям со стороны Приднестровья. В то же время сам факт присутствия российских военных там остается угрозой для Украины.

"Да, активности, как таковой, чтобы мы видели уже непосредственно с нашей территории, осуществляется ли там какие-то перемещения, этого нет. Но присутствие того контингента — это дальнейшая угроза нашей стране. И, собственно, хоть он и незначительный, но в любой момент может осуществляться дестабилизация ситуации по этому направлению", — сказал Демченко.

По его словам, все составляющие Сил обороны уделяют особое внимание этому отрезку границы. Украина формирует оборонительные позиции таким образом, чтобы быстро реагировать на любые возможные угрозы или провокации.

Читайте также:

Защита границы

Граница Украины с Приднестровским регионом Молдовы остается одним из направлений повышенного внимания из-за присутствия там российского военного контингента. В Силах обороны отмечают, что Украина учитывает различные сценарии развития событий и усиливает оборонительные рубежи на юго-западном направлении.

На направлении продолжают строить инженерные заграждения, обустраивать минные поля и рокадные дороги для быстрой переброски сил и техники. В командовании отмечают, что это позволит сформировать эшелонированную систему защиты и оперативно реагировать на возможные провокации или агрессивные действия. Отдельное внимание также уделяют безопасности местных жителей, работе аграриев и взаимодействию военных с общинами приграничных районов.

Как сообщали Новини.LIVE, на юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил. Оборона усиливается, а риск провокаций учитывается.

Также Новини.LIVE писали, что из Приднестровья вывозят боеприпасы со складов в Колбасне. Речь идет в частности о стрелковом оружии и авиационных бомбах. Часть грузов якобы перевозили в сторону Тирасполя. Есть вероятность, что их могут использовать для минирования важных объектов.